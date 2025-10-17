خبرگزاری کار ایران
English العربیه
کمربندی شرقی نقش مهمی در روان سازی ترافیک خرم آباد دارد

کد خبر : 1701080
ستاندار لرستان گفت: این پروژه نقش مهمی در روان سازی ترافیک شهر خرم آباد دارد.

یه گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز جمعه بیست و پنجم مهر ماه در جلسه هماهنگی اجرای پروژه کمربندی شرقی خرم آباد اظهار داشت: این پروژه نقش پدافندی مهمی برای شهر خرم آباد خواهد داشت. 

وی ادامه داد: اجرای این پروژه در راستای منافع مردم است و همکاری مناسبی برای اجرای آن در جربان است. 

استاندار لرستان تاکید کرد: بسیاری از پروژه‌های ترسیم شده برای توسعه استان از جمله این پروژه، مزایای ویژه‌ای برای آینده دارد و در افق بلندمدت نیز تأثیرات مثبتی برای توسعه شهری خواهد داشت. 

شاهرخی بااشاره ضرورت همکاری بین بخشی برای اجرای پروژه‌ها گفت: همکاری دانشگاه آزاد و مالکین منطقه در فرآیند اجرای این پروژه، نوعی الگو برای مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی برای توسعه شهری و در نهایت استان است. 

وی افزود: همکاری مالکین این منطقه در راستای اجرای پروژه، قابل تقدیر و تجلیل است و بعنوان شهروند نمونه تجلیل خواهند شد. 

استاندار لرستان ادامه داد: از همکاری‌های دانشگاه آزاد در این زمینه هم تقدیر می‌کنیم. 

وی تصریح کرد: این پروژه، نمونه‌ای از همکاری بین بخشی مردم و دستگاه‌ها برای پیشبرد طرح‌های استان است.

