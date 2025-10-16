جشنواره ملی تئاتر اقتباس پایان یافت

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این آئین با تأکید بر عدالت فرهنگی و اینکه ایران فقط تهران نیست، گفت: برگزاری جشنواره‌ها در شهرهای مختلف مانند لاهیجان، مریوان و شاهین شهر، در راستای تقویت هویت ایران اسلامی و نشان‌دهنده عظمت هنر نمایش در سراسر ایران است.

رضا مردانی با تاکید بر اهمیت این رویداد به عنوان پُلی میان ادبیات کهن و هنرهای نمایشی، خواستار الگوبرداری سایر شهرها از هم‌افزایی مسوولان و هنرمندان در شاهین شهر شد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از ادبیات نمایشی ایرانی، ادامه داد: باید تمام تلاش خود را برای حمایت از متون و نمایشنامه‌های ایرانی به کار بگیریم تا به آن‌ها بها داده شود، اما نباید ادبیات غرب را هم نفی‌ کنیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با گرامیداشت یاد شهدا و هنرمندان فقید کشور و با قدردانی از میزبانی شهر شاهین شهر و مشارکت مسوولان محلی، اظهار داشت: از هیات داوران می خواهیم که یک یا ۲ اثر برتر را به دبیرخانه جشنواره فجر معرفی کنند.

مشاور عالی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی نیز در این آیین، بر اهمیت گفتگو میان کُهنگی و نوآوری در هنر تأکید کرد.

سعید اسدی افزود: گفت و گو میان کهن و نو، افق دیروز را به افق امروز ما پیوند می‌دهد و هنرمندان ما وظیفه دارند این سخن ارزشمند را در افق امروز مُجسم سازند.

وی با تأکید بر نقش وحدت‌ بخش زبان و ادبیات فارسی اظهار داشت: به رغم تمام کشاکش‌های سیاسی و جناحی، چیزی که ما را در جامعه پویا پیوند می‌دهد، ایران و زبان فارسی است.

اسدی با اشاره به یک چالش اساسی در تئاتر کشور، گفت: رویداد محوری و تعدد جشنواره‌ها در ظاهر به تئاتر رونق دهد، اما تبدیل کردن چنین رخدادهایی به یک جریان پویا و مستمر که تولید تئاتر ما را با غنای ادبیات و فرهنگ ایرانی بیشتر کند، یک ضرورت است.

وی ابراز امیدواری کرد که هنرمندان و مدیران حوزه تئاتر این جریان را به شکلی مستمر، پویا و قابل اعتنا ادامه دهند.

شایان ذکر است آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس با حضور جمعی از اساتید، هنرمندان، هنروران و تماشاگران از سراسر کشور در شاهین شهر برگزار شد.

«کامران شهلایی» از تهران با نمایشنامه خواب و خون، «امین پناهی» از اصفهان، با نمایشنامه آغا محمد و «امیر مهبودی» از شیراز با نمایشنامه لب آب به ترتیب به عنوان برگزیدگان اول تا سوم بخش نمایشنامه نویسی دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس شاهین شهر در بخش نمایشنامه نویسی معرفی شدند.

همچنین «کورش نیک پیام» از اصفهان، نویسنده نمایشنامه تصمیم و برگزیده بخش دفاع از میهن و تمامیت ارضی ایران و «احسان جانمی» از اصفهان، نویسنده نمایشنامه یک تن برگزیده بخش کودک و نوجوان شدند.

«مالک آبسالان»، با نمایش چهل تیکه از دهلران به عنوان بازیگر پیشکسوت و «مرجان قاسمی»، با نمایش چهل تیکه از دهلران رتبه اول و «مریم هاشمی»، با نمایش نامیران از یزد رتبه دوم بازیگری زن را کسب کردند.

همچنین «سیدپویا امامی»، نمایش کوران از فلاورجان رتبه اول و «مهدی داوودی»، نمایش آنچه بود نه آنچه بود از بوشهر رتبه دوم بازیگری مرد این جشنواره را بدست آوردند.

در بخش کارگردانی نیز رتبه دوم جشنواره به نمایش کوران از فلاورجان و رتبه اول به نمایش آنچه بود نه آنچه بود از بوشهر اختصاص پیدا کرد و نمایش کوران از فلاورجان به عنوان نمایش برگزیده برای معرفی به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شد.

