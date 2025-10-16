تصادف مرگبار در جاده هراز؛ یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت
برخورد شدید خودرو پژو پارس با یک کامیون در کیلومتر ۸۸ جاده هراز، موجب مرگ یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر شد. امدادگران هلالاحمر بلافاصله به محل حادثه اعزام و اقدامات نجاتی را انجام دادند.
به گزارش ایلنا، پایگاه هلالاحمر مازندران گزارش وقوع حادثه تصادف خودرو پژو پارس و کامیون بامداد امروز پنج شنبه در کیلومتر ۸۸ محور هراز تونل تکاور از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان به پایگاه امداد و نجات گزنک اعلام و بلافاصله دو گروه عملیاتی از پایگاه گزنک با آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
بر اساس این گزارش در این حادثه ۳ نفر مصدوم و ۱ نفر جانباخته بود.مصدومان، یک مصدوم توسط نجاتگران هلالاحمر و ۲ مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس پس از اقدامات پیشبیمارستانی به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.
پیکر فوتی این حادثه نیز در صحنه حادثه با تایید پزشک اورژانس تحویل نیروی انتظامی شد.
برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است.
مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.
هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، کناره و جاده گلوگاه ۶ محور اصلی مازندران است که این استان را به استانهای تهران، البرز، سمنان، گیلان و گلستان متصل می کند.
مسافران و رانندگان میتوانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راهها، انسدادها یا محدودیتهای احتمالی تردد و شرایط جوی با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.