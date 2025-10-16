«موضوع آب» به عنوان چالش اصلی در استان اصفهان اس

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان و امام جمعه اصفهان عصر امروز در افتتاحیه کنگره ملی نهج‌البلاغه با موضوع حکمرانی علوی در مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای اظهار داشت: مهم‌ترین دغدغه مردم استان اصفهان آب است و «موضوع آب» به عنوان چالش اصلی در استان اصفهان است که از رئیس‌جمهور می‌خواهیم به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی افزود: از ابتدای حضور رئیس جمهور در مسئولیت‌ها، علاقه و ارتباط ویژه‌ای با نهج‌البلاغه داشته‌اند و این امر نشان‌دهنده تعهد و دغدغه فرهنگی ایشان است.

طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه استان اصفهان سهم قابل توجهی در جبهه‌ها و جانبازی‌ها دارد، تصریح کرد: در طول دوران دفاع مقدس، از چهار هزار روحانی شهید، ۷۰۰ نفر از استان اصفهان بودند و مردم این استان در عرصه‌های مختلف، از جمله پرداخت مالیات، پیشگام‌اند.

امام‌جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جنگ ۱۲ روزه اشاره و تأکید کرد: پذیرش آتش‌بس با دشمن، هم از منظر قرآن و هم نهج‌البلاغه صحیح است و نشان‌دهنده توکل بر خداوند است.

وی افزود: انسجام میان مردم و مؤمنان از الطاف الهی است و خداوند با الفت قلبی میان آنان وحدت ایجاد می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان، در ادامه سخنان خود در کنگره علوی با اشاره به آیات قرآن و تعالیم امیرالمؤمنین(ع)، تاکید کرد که انسجام ملت ایران در مواجهه با جنگ‌ها و تهدیدها، تنها به اراده و لطف الهی ممکن شده است.

وی با استناد به آیه شریفه «لو أنفقت ما فی الأرض جمیعاً ما ألفت بین قلوبهم...» گفت: اگر پیامبر خدا همه دارایی‌های دنیا را خرج می‌کرد، نمی‌توانست این میزان انسجام و محبت میان مردم ایجاد کند، اما خداوند با حکمتش این الفت را ایجاد کرد.

امام‌جمعه اصفهان با انتقاد از کسانی که پس از جنگ ۱۲ روزه تصور کرده‌اند این انسجام ملی به دلیل اقدامات خودشان بوده، تصریح کرد: هیچ‌کس نگفت این انسجام را خدا ایجاد کرد. برخی گمان کردند که خودشان قدمی برداشته‌اند، اما باید دانست که این وحدت تنها از جانب خداوند است.

وی با بیان اینکه ملت ایران مانند کشکول درویشی است که همه‌گونه افراد در آن وجود دارد، افزود: همین مردم با همه تنوع و تفاوت‌ها، وقتی پای انقلاب و دفاع از کشور در میان باشد، یکپارچه می‌شوند. این کار فقط کار خداست.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در ادامه، با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه و تأکید رئیس‌جمهور بر آن، گفت: حضرت علی(ع) به مالک اشتر می‌فرمایند: *ولا تدفعن صلحاً دعاک إلیه عدوک...* یعنی اگر دشمن پیشنهاد آتش‌بس داد، آن را رد نکن؛ اما مشروط به اینکه رضایت خدا در آن باشد.

وی با تبیین تفاوت آتش‌بس با صلح به معنای سازش اظهار داشت: صلح مورد تأیید اسلام، به‌معنای قطع موقت جنگ و کاهش آسیب‌هاست، نه دوستی و بیعت با دشمن. هیچ پیامبر، امام یا مسلمانی با کفار بیعت نکرده است. بیعت با دشمن، عین کفر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به صلح امام حسن مجتبی(ع) گفت: صلح امام مجتبی(ع) به معنای عدم ادامه جنگ بود، نه پذیرش سلطه معاویه. ایشان هرگز زیر بار حکومت طاغوت نرفت.

وی در ادامه، به صلح پیامبر اسلام(ص) در حدیبیه و تبوک اشاره کرد و افزود: پیامبر نیز در مواقعی که دشمن پیشنهاد آتش‌بس داد، آن را پذیرفتند، اما این هرگز به معنای پذیرش ولایت دشمنان یا سازش با کفار نبود.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند اگر آتش‌بس با رضای الهی همراه باشد، آن را بپذیر، چرا که نفس سپاه آسوده می‌شود، فرصت برای ساماندهی امور کشور فراهم می‌گردد و جلوی خونریزی بی‌جهت گرفته می‌شود. اما در عین حال هشدار می‌دهد که بعد از صلح، باید مراقب دشمن بود، چرا که مکر و فریب همچنان پابرجاست.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان و امام‌جمعه اصفهان، با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری و پرهیز از غفلت در مواجهه با دشمن، گفت: کمر همت ببندید و در برابر دشمن ذره‌ای غفلت نکنید و به هیچ‌کس حسن ظن نداشته باشید.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: اگر دشمن به ما حمله کند، حق نداریم به خانه کسی تجاوز کنیم یا به زن و کودک بی‌گناه آسیب برسانیم. این اصول اسلام و آموزه‌های دینی ماست.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد ضمن بیان نمونه‌هایی از رفتار پیامبر اسلام و امامان معصوم در جنگ‌ها، به جنگ خیبر اشاره کرد و گفت: در جنگ خیبر حتی وقتی دشمن در محاصره بود، پیامبر اکرم (ص) اجازه ندادند آبی را که به داخل قلعه می‌رفت، آلوده کنند یا به زنان و کودکان آسیبی برسد.

امام‌جمعه اصفهان همچنین بر اهمیت رعایت عدالت در همه شرایط تأکید کرد و افزود: قرآن کریم می‌فرماید اگر با کسی دشمنی دارید، عدالت را فراموش نکنید و به کسانی که با شما کاری ندارند ظلم نکنید.

وی با بیان اینکه تمدن ما تمدن الهی و اسلامی است، تصریح کرد: باید آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع) را به‌عنوان الگویی برای همه انسان‌ها عملی کنیم و از ظلم و بی‌عدالتی پرهیز کنیم.

