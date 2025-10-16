رییس جمهور قول پیگیری مشکلات اصفهان را داد
استاندار اصفهان در باره مسائل مطرح شده امروز در دیدار با رییس قوه مجریه گفت: مردم استان نگرانیهایی درباره خشکی زایندهرود، آلودگی هوا، فرونشست زمین و تاخیر در اجرای برخی پروژهها را دارند که رئیس جمهور برای رسیدگی به آنها قول مساعد داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مسعود پزشکیان روز پنجشنبه در جلسهای ویژه بهمنظور بررسی مهمترین چالشهای اصفهان حضور یافت و مقامات استان از جمله استاندار در باره آنها و دلواپسیهای مردم این دیار، گزارشهایی را به اطلاع ایشان رساندند. در این نشست، مشکلات عمده اصفهان از جمله بحران آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا و ضرورت شتاببخشی به پروژه قطار سریعالسیر تهران-اصفهان مطرح و مسائل آنها بررسی شد.
مهدی جمالینژاد در باره مسائل مطرح شده در جلسه امروز با رییس قوه مجریه تاکید کرد: خشکی زایندهرود، فقط یک بحران زیست محیطی نیست، بلکه موضوعی ملی است که حل آن عزم ملی هم میطلبد.
وی افزود: در این جلسه ابعاد مختلف مشکل مورد نظر و آخرین وضعیت پروژههای در دست اقدام استان برای رئیس جمهور تشریح شد.
وی با اشاره به با نگاه خوب دولت چهاردهم بویژه رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که شاهد گشایشهای ملموس در رفع مشکلات مبتلابه استان باشیم.
استاندار اصفهان افزود: موضوع دیگر مطرح شده در دیدار با دکتر پزشکیان، آلودگی هوا و پروژه قطار سریعالسیر تهران–قم–اصفهان بود که این پروژه نیاز به حمایت دولت و تأمین منابع مالی مورد نیاز دارد.
به گفته جمالینژاد، اهمیت موضوع این پروژه توسط مدیر مربوطه و نیز نمایندگان استان در مجلس با رئیس جمهور در میان گذاشته شد.
مقام ارشد دولت چهاردهم در اصفهان همچنین با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم این دیار گفت: در دیدار امروز بر ضرورت اجرای برنامههای حمایتی از شهروندان و کاهش فشار اقتصادی بر آنها تاکید شد.
رئیس جمهور پس از شنیدن نظرات و دغدغههای استاندار و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس، بر عزم جدی دولت چهاردهم برای حل این مشکلات تاکید و راهکارهای لازم را در راستای شتاب در روند اجرای پروژههای کلیدی استان ارائه کرد.