به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، احمدرضا خضری، در جریان بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، ضمن ارزیابی زیرساخت‌های فیزیکی و فضای کالبدی پارک، اظهار کرد: اگرچه بخشی از مجموعه نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه سازه‌هاست، اما فعالیت شرکت‌های فناور مستقر، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه پارک در مسیر توسعه فناوری‌های پیشرفته است. برخی از محصولات و دستگاه‌های طراحی‌شده در این شرکت‌ها در نوع خود کم‌نظیر بوده و حتی با فناوری‌های انحصاری کشورهای پیشرفته رقابت می‌کنند.

خضری با اشاره به نقش محوری پارک‌های علم و فناوری در تحقق ارتباط میان دانشگاه و صنعت افزود: پارک‌های علم و فناوری حلقه اتصال میان علم دانشگاهی و نیازهای جامعه و بازار هستند. امروز دانشگاه‌ها از طریق پارک‌ها می‌توانند اثرگذاری واقعی خود را در صنعت و اقتصاد کشور نشان دهند و نتایج پژوهش‌ها را به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل کنند.

مشاور وزیر علوم، تصریح کرد: پارک آذربایجان شرقی با وجود عمر نسبتاً جوان خود، مسیر رشد و توسعه را به‌خوبی طی می‌کند. با توجه به جایگاه صنعتی استان و ظرفیت دانشگاه‌های بزرگ آن، انتظار می‌رود این پارک در آینده‌ای نزدیک به یکی از قطب‌های اثرگذار نوآوری کشور تبدیل شود.

وی در پایان تأکید کرد: وزارت علوم حامی پارک‌های علم و فناوری است، اما موفقیت در این مسیر نیازمند هم‌افزایی میان نهادهای استانی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است تا شاهد شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر زیست‌بوم نوآوری در آذربایجان شرقی باشیم.

انتهای پیام/