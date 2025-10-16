خبرگزاری کار ایران
گام بلند پارک آذربایجان شرقی در توسعه زیرساخت‌های نوآوری و فناوری کشور

گام بلند پارک آذربایجان شرقی در توسعه زیرساخت‌های نوآوری و فناوری کشور
کد خبر : 1700937
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه این مجموعه، گفت: پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از توان بالقوه بسیار بالایی برای تبدیل علم و دانش دانشگاهی به ثروت، اشتغال و ارزش افزوده برخوردار است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، احمدرضا خضری، در جریان بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، ضمن ارزیابی زیرساخت‌های فیزیکی و فضای کالبدی پارک، اظهار کرد: اگرچه بخشی از مجموعه نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه سازه‌هاست، اما فعالیت شرکت‌های فناور مستقر، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه پارک در مسیر توسعه فناوری‌های پیشرفته است. برخی از محصولات و دستگاه‌های طراحی‌شده در این شرکت‌ها در نوع خود کم‌نظیر بوده و حتی با فناوری‌های انحصاری کشورهای پیشرفته رقابت می‌کنند.

خضری با اشاره به نقش محوری پارک‌های علم و فناوری در تحقق ارتباط میان دانشگاه و صنعت افزود:  پارک‌های علم و فناوری حلقه اتصال میان علم دانشگاهی و نیازهای جامعه و بازار هستند. امروز دانشگاه‌ها از طریق پارک‌ها می‌توانند اثرگذاری واقعی خود را در صنعت و اقتصاد کشور نشان دهند و نتایج پژوهش‌ها را به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل کنند.

مشاور وزیر علوم، تصریح کرد: پارک آذربایجان شرقی با وجود عمر نسبتاً جوان خود، مسیر رشد و توسعه را به‌خوبی طی می‌کند. با توجه به جایگاه صنعتی استان و ظرفیت دانشگاه‌های بزرگ آن، انتظار می‌رود این پارک در آینده‌ای نزدیک به یکی از قطب‌های اثرگذار نوآوری کشور تبدیل شود.

وی در پایان تأکید کرد: وزارت علوم حامی پارک‌های علم و فناوری است، اما موفقیت در این مسیر نیازمند هم‌افزایی میان نهادهای استانی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است تا شاهد شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر زیست‌بوم نوآوری در آذربایجان شرقی باشیم.

