جابجایی نزدیک به ۶ میلیون تن کالا در آذربایجانغربی طی ۶ ماه نخست سال / متوسط عمر ناوگان باری استان کمتر از میانگین کشوری
رئیس اداره کالای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، متوسط عمر ناوگان باری استان را ۱۷.۴۵ سال اعلام کرد که کمتر از میانگین کشوری به میزان ۱۸.۰۹ سال است.
به گزارش ایلنا، مرتضی اکبری، گفت:در ۶ ماه نخست سال جاری نزدیک به ۶ میلیون تن کالا توسط ناوگان حملونقل استان در قالب بیش از ۴۱۶ هزار سفر جابجا شده است.
وی با اشاره به جابجایی سیمان، تصریح کرد:در این مدت حدود ۲ میلیون تن سیمان در قالب بیش از ۱۰۸ هزار سفر توسط ناوگان باری استان حمل شده است.
اکبری با تاکید بر نقش مهم بخش حملونقل باری در تأمین نیازهای کشور گفت:در حال حاضر ۳۰ هزار و ۵۷۲ راننده در این بخش در آذربایجانغربی فعالیت میکنند که در ۶ ماه نخست سال، ۷۹۹ راننده جدید به این حوزه افزوده شدهاند.
وی همچنین اعلام کرد:تعداد ناوگان باری فعال استان به ۳۷ هزار و ۹۲۹ دستگاه میرسد و علاوه بر آن، ۲ هزار و ۱۵۶ دستگاه وانتبار نیز در این حوزه فعالیت دارند.