اتصال واحدهای صنفی استان مرکزی به سامانه رصدیار توزیع مرغ

به گزارش ایلنا، سعید نورالهی افزود: کارتخوان‌های نصب شده در واحدهای صنفی امکان ثبت قیمت روزانه مرغ را فراهم کرده‌اند. در این سامانه، قیمت‌ها بر اساس هزینه تمام‌شده سازمان‌ها بارگذاری می‌شود و اجرای کامل سامانه، امکان تثبیت قیمت مرغ در سطح استان را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان مرکزی، سامانه رصدیار را به عنوان شبکه رسمی توزیع مرغ تعریف کرده‌اند و تمامی خرید و فروش‌ها باید از طریق این سامانه انجام شود. عرضه خارج از شبکه تخلف محسوب می‌شود و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی اظهار داشت: در سامانه رصدیار میزان تولید مرغ در این استان، مقدار خروجی و مصرف داخلی به صورت دقیق قابل رصد است. از پیامدهای این سامانه این است که، با عوامل ایجاد خلل در اقتصاد شبکه شناسایی و با آنها برخورد خواهد شد.

نورالهی به روند فعالیتی سامانه رصدیار اشاره داشته و تصریح کرد: در این سامانه اطلاعات مربوط به جوجه‌ریزی از طریق سامانه تماس وزارت جهاد کشاورزی ثبت می‌شود و میزان مرغ تحویلی به کشتارگاه‌ها، توزیع به عوامل فروش و ثبت در کارتخوان‌های صنفی نیز در این سامانه درج می‌شود.

وی به روند شکل‌گیری سامانه رصدیار اشاره کرده و بیان داشت: راه‌اندازی سامانه رصدیار، از حدود 2 سال پیش در دستور کار قرار گرفته است. ابتدا سامانه‌های سبحان و تعاون مورد استفاده قرار گرفتند و سپس رصد یار با پوشش حدود 70 تا 80 درصدی پیاده‌سازی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تأکید کرد: مرغ در سبد خانوار جایگاه مهمی دارد و افزایش قیمت گوشت قرمز موجب گرایش بیشتر مردم به مصرف آن شده است. تولید این محصول در فصل تابستان با چالش‌هایی مانند گرما، بیماری‌های دامی و قطعی برق مواجه می‌شود که کاهش عرضه را در پی دارد.

نورالهی به موضوع عرضه قطعه‌بندی شده مرغ نیز اشاره کرده و ابراز داشت: قطعه‌بندی در شرایط عادی تخلف نیست و در مواقع بحرانی مانند ماه‌های اخیر که تولید کاهش یافته، قطعه‌بندی مرغ نیز باید تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی انجام شود.

