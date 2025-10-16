به گزارش ایلنا از رشت، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان توقف عملیات ساخت‌وساز در محوطه خانه تاریخی قدیری رشت را خواستار شد.

یوسف سلمان‌خواه اعلام کرد: پس اطلاع از انجام عملیات ساخت‌وساز یک ساختمان سه طبقه در محدوده این خانه تاریخی، درخواست توقف فوری عملیات ساخت و ساز را از شهرداری منطقه یک رشت خواستار شد.

وی با تأکید بر اینکه خانه تاریخی قدیری در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، افزود: هرگونه فعالیت عمرانی و ساخت‌وساز در این محوطه و حریم آن، مستلزم انجام بررسی‌های کارشناسی و فنی مجدد است.

خانه تاریخی قدیری رشت از جمله بناهای باارزش شهر رشت است که ثبت ملی آن، ضرورت صیانت و حفاظت از این اثر تاریخی را دوچندان می‌کند.

