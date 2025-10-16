میراث فرهنگی گیلان اعلام کرد:
درخواست توقف ساختوساز در محدوده خانه تاریخی قدیری رشت
پس اطلاع از انجام عملیات ساختوساز یک ساختمان سه طبقه در محدوده این خانه تاریخی، درخواست توقف فوری عملیات ساخت و ساز را از شهرداری منطقه یک رشت خواستار شد.
به گزارش ایلنا از رشت، سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان توقف عملیات ساختوساز در محوطه خانه تاریخی قدیری رشت را خواستار شد.
وی با تأکید بر اینکه خانه تاریخی قدیری در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، افزود: هرگونه فعالیت عمرانی و ساختوساز در این محوطه و حریم آن، مستلزم انجام بررسیهای کارشناسی و فنی مجدد است.
خانه تاریخی قدیری رشت از جمله بناهای باارزش شهر رشت است که ثبت ملی آن، ضرورت صیانت و حفاظت از این اثر تاریخی را دوچندان میکند.