همجواری با اوراسیا ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت در آذربایجان شرقی است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیدمحمد اتابک در دیدار حجت الاسلام احمد مطهری اصل نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی با برشمردن بنیان‌های توسعه استان در بخش صنعتی گفت: سهم استان از ارزش افزوده صنعت قابل‌قبول است و با فعال شدن فراوری در حوزه معدن، گام بزرگی در توسعه و ایجاد ثروت در استان برداشته می‌شود.

وی همجواری استان با کشورهای اوراسیا را فرصت مناسبی برای گسترش تجارت در استان و کشور خواند و افزود: دولت چهاردهم در انعقاد معاهدات بین‌المللی به ویژه عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستر توسعه تجاری و تبادلات کالایی تجار ایرانی را فراهم ساخته است.

اتابک یادآور شد: با حضور ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیش از ۸۷ درصد کالاها با تعرفه صفر مبادله می‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند در بازار رقابتی مشارکت داشته باشند.

وزیر صمت با اشاره به ناترازی انرژی و تبعات ناشی از آن بر تولید و تجارت اظهار کرد: ناترازی اثرات زیان‌باری بر صنایع داشته و دولت با ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات به دنبال کاستن از موانع بود و امید است با افزایش تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و تدابیر دولت در ذخیره سوخت شرایط به حالت عادی بازگردد.

تبریز مرکز دیرپای مبادلات اقتصادی و فرهنگی آسیای غربی

امام جمعه تبریز هم با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی تبریز در عرصه تجارت و صنعت این شهر را مرکز دیرپای مبادلات اقتصادی و فرهنگی آسیای غربی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌ اصل در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی تبریز در عرصه تجارت و صنعت، این شهر را مرکز دیرپای مبادلات اقتصادی و فرهنگی آسیای غربی دانست و گفت: بازار سرپوشیده تبریز نماد روشن حضور جهانی تجار در این خطه است و سابقه‌ای طولانی از همزیستی و تعامل پیروان ادیان مختلف در بستر تجارت دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان در بخش صنعت و معدن افزود: آذربایجان‌شرقی از استان‌های پیشرو کشور در این حوزه است و اگر دولت در دو محور کلیدی یعنی تسهیل امور بانکی و رفع ناترازی انرژی به‌ ویژه در برق و گاز اقدام جدی کند بخش خصوصی با انگیزه ملی می‌تواند تحقق شعار سال مقام معظم رهبری یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید را عملیاتی سازد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل ضمن تقدیر از تلاش‌های وزیر و مدیران اقتصادی دولت گفت: بخش خصوصی در تبریز ذهنیت پیشرفت کشور را دارد بسیاری از تاجران و صنعتگران بزرگ پایتخت از فرزندان این استان هستند و در کنار دولت با نیت توسعه ایران اسلامی فعالیت می‌کنند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز دولت از تصدی‌گری و تمرکز بر وظیفه تسهیل امور مردم تاکید و خاطرنشان کرد: دولت باید حامی مردم و تسهیل‌گر مسیر تولید باشد چرا که مردم ما پایه‌کار، مومن و وفادار به نظام هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل از زحمات استاندار آذربایجان‌شرقی و تیم اقتصادی استان، به‌ویژه فعالان بخش صنعت و معدن قدردانی کرد و اظهار داشت: با همت دولت و همکاری فعالان اقتصادی، آذربایجان‌شرقی به جایگاه شایسته تاریخی خود بازخواهد گشت و از استان‌های پیشرفته وزارت صمت خواهد شد.

سیدمحمد اتابک در سفری ۲ روزه به استان آذربایجان شرقی ضمن بازدید از توانمندی‌های صنعتی و معدنی در نشست با فعالان و صنعتگران استان مسائل توسعه و راه‌کارهای رسیدن به اهداف برنامه هفتم پیشرفت مورد بررسی قرار می‌دهد.

