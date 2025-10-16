خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار گلستان خبرداد:

ارتقای رتبه گلستان از ۲۲ به ۹ در پاسخ به استعلامات سرمایه‌گذاری

ارتقای رتبه گلستان از ۲۲ به ۹ در پاسخ به استعلامات سرمایه‌گذاری
کد خبر : 1700904
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از ارتقای رتبه گلستان از جایگاه ۲۲ به ۹ کشور در پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاری خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، عبدالعلی کیانمهر در مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: در هشت ماه گذشته با تشکیل کمیته کارشناسی ویژه و همکاری همه دستگاه‌ها، روند پاسخ به استعلامات تسریع و اعتبار آن تا ۱۸ ماه افزایش یافته است تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری اقدام کنند. 

کیانمهر افزود: از هفته آینده میز خدمت سرمایه‌گذاری در استانداری گلستان از شنبه تا پنجشنبه فعال خواهد بود و همه دستگاه‌های متولی موظف به حضور هستند تا هیچ سرمایه‌گذاری در مسیر کار خود بلاتکلیف نماند. 

معاون اقتصادی استاندار همچنین بر ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی با محوریت تشکل‌ها و تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: استانداری از طرح‌های جمع‌سپاری مالی و هدایت سرمایه‌های خرد به بخش تولید حمایت کامل می‌کند. 

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) امضا و از بهره‌برداران برتر بخش کشاورزی تجلیل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ