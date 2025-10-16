به گزارش ایلنای گلستان، عبدالعلی کیانمهر در مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: در هشت ماه گذشته با تشکیل کمیته کارشناسی ویژه و همکاری همه دستگاه‌ها، روند پاسخ به استعلامات تسریع و اعتبار آن تا ۱۸ ماه افزایش یافته است تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری اقدام کنند.

کیانمهر افزود: از هفته آینده میز خدمت سرمایه‌گذاری در استانداری گلستان از شنبه تا پنجشنبه فعال خواهد بود و همه دستگاه‌های متولی موظف به حضور هستند تا هیچ سرمایه‌گذاری در مسیر کار خود بلاتکلیف نماند.

معاون اقتصادی استاندار همچنین بر ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی با محوریت تشکل‌ها و تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: استانداری از طرح‌های جمع‌سپاری مالی و هدایت سرمایه‌های خرد به بخش تولید حمایت کامل می‌کند.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) امضا و از بهره‌برداران برتر بخش کشاورزی تجلیل شد.

