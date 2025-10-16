رانندگان خط ایذه - اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان از تحصن ۱۴ روزه خود خبر دادند.

به گفته‌ی این رانندگان، ۷۰ نفر نان‌آور خانواده‌های خود در این خط هستند که بیش از دو هفته است در اعتراض به مشکلات صنفی خود دست از کار کشیده‌اند.

یکی از رانندگان گفت: «بیشتر ما دارای گواهینامه پایه یک و سابقه کاری بیش از ۲۰ سال هستیم، اما با وجود مراجعه به مراجع مختلف، مشکلات ما همچنان پابرجاست و هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»

این رانندگان افزودند: «پس از ۱۴ روز تحصن، از سه روز پیش خودروهای خود را در حیاط اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایذه رها کرده‌ایم و دیگر کاری انجام نمی‌دهیم. به فرمانداری مراجعه کردیم اما نه تنها مشکلمان حل نشد، بلکه به اداره راهداری ارجاع داده شدیم و همچنان پاسخی دریافت نمی‌کنیم.»

آنها همچنین اعلام کردند که در این مسیر دو شرکت فعالیت دارند، یکی با ۱۰ خودرو و دیگری با ۷۰ خودرو. شرایط اقتصادی بسیار سخت است و در هفته حتی یک سرویس کامل هم به آن‌ها نمی‌رسد. هر بار که به اصفهان سفر می‌کنند، باید روزها منتظر نوبت باشند و کل درآمد یک سرویس را صرف خورد و خوراک می‌کنند.

یکی از رانندگان به خبرنگار ایلنا گفت: هفته‌ای یک سرویس هم کفاف هزینه‌هایمان را نمی‌دهد. فرمانداری ایذه قادر به حل مشکل ما نیست و به همین دلیل میان نهادهای مختلف سرگردان شده‌ایم.»

تماس‌های خبرنگار ایلنا با گودرز ترکی زاده فرماندار شهرستان ایذه برای پیگیری این موضوع بی نتیجه بود و این مقام مسئول به تماس‌های مکرر خبرنگار ایلنا پاسخ نداد.

