کشف ۲۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده در لرستان
جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۲۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک نفر باهویت معلوم در زمینه احتکار گسترده نهادههای دامی، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اشراف اطلاعاتی کامل، موفق به شناسایی محل دقیق انبار احتکار شدند و با هماهنگی مقام قضائی، در بازرسی از این انبار، مقدار ۲۰۰ تُن نهاده دامی شامل ۱۵۰ تُن ذرت و ۵۰ تُن جو که خارج از شبکه توزیع و بهقصد گرانفروشی نگهداری میشد، کشف و ضبط شد.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به پلمب انبار مذکور و دستگیری فرد محتکر و معرفی به مراجع ذیصلاح، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش نهاده کشف شده ۳۰۰ میلیاردریالی برآورد شده است.