دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و گلنور اصفهان، عصر امروز در گرگان

دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و گلنور اصفهان، عصر امروز در گرگان
در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال مردان، تیم‌های شهرداری گرگان و گلنور اصفهان، عصر امروز در سالن امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی آزادی گرگان به مصاف هم می‌روند.

به گزارش ایلنای گلستان، این مسابقه ساعت ۱۶  امروز در سالن امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی آزادی گرگان  برگزار می‌شود و پیروزی در این مسابقه می‌تواند هر یک از دو تیم را به جمع چهار تیم بالای جدول ۱۲ تیمی لیگ برتر برساند. 

شهرداری گرگان، مدافع عنوان قهرمانی با چهار قهرمانی و یک نایب‌قهرمانی در پنج فصل اخیر، با یک برد (مقابل نفت زاگرس جنوبی جهرم) و یک باخت (مقابل استقلال تهران) و سه امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد و در طرف دیگر، گلنور اصفهان که در دو بازی ابتدایی مقابل طبیعت اسلامشهر و کاله آمل شکست خورده، با دو امتیاز در رده دهم جدول ایستاده است. 

در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال مردان امروز (پنجشنبه) با ۶ دیدار در شهرهای مختلف برگزار می‌شود که یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته، دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و گلنور اصفهان است.

