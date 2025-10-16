به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر رضا علیزاده از برنامه‌ریزی فوری برای رفع موانع در سطح کلان خبر داد.

علیزاده در این نشست با تقدیر از مدیریت تحول‌آفرین در منطقه آزاد ارس اظهار داشت: توفیقات چشم گیر کسب‌شده در دوره مدیریت فعلی که مورد تأیید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و جامعه فعالان اقتصادی است حاکی از وجود مدیری توانمند، دغدغه‌مند و آشنا به پیچیدگی‌های اقتصادی منطقه است. این سطح از شناخت بی‌واسطه از مسائل، سرمایه‌ای ارزشمند برای تحقق جهش تولید محسوب می‌شود.

علیزاده با تحلیل جایگاه راهبردی منطقه آزاد ارس تصریح کرد: تفاوت بنیادین منطقه آزاد ارس با بسیاری از مناطق آزاد کشور در محقق‌شدن سرمایه‌گذاری‌های مولد و شکل‌گیری زنجیره‌های تولیدی پایدار است. این منطقه با قرارگیری در تقاطع کریدورهای بین‌المللی، می‌تواند به کاتالیزور ارتباط اقتصادی با اوراسیا تبدیل شود. بدون تردید ارس در زمره مؤثرترین و راهبردی‌ترین مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود.

علیزاده با اشاره به رسالت عملیاتی کمیسیون صنایع و معادن گفت: بلافاصله پس از بازگشت به پایتخت با تشکیل جلسات فوری با حضور وزیران و مقامات ارشد مربوطه موضوعات مطرح‌شده را در دستورکار فوری قرار خواهیم داد. ما به صورت مکتوب و مصرانه رفع هر یک از این موانع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌کنیم.

وی در تبیین یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های پیش‌رو افزود: کمیسیون صنایع از ابتدای تشکیل مجلس دوازدهم به صورت مستمر نسبت به ناکارآمدی سیاست‌های ارزی هشدار داده است. نکته قابل تأمل اینکه حتی اعضای کابینه نیز با رویکردهای بانک مرکزی در این زمینه هم‌نظر نیستند، اما محدودیت‌های قانونی موجود دست مجلس را برای اثرگذاری مستقیم بر این نهاد می‌بندد.

علیزاده با اشاره به تناقضات موجود در نظام تصمیم‌گیری کشور گفت: متأسفانه برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در تعارض کامل با اهداف کلان تولید ملی عمل می‌کنند. این ناهماهنگی‌ها نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند بلکه روانه‌های تولیدی کشور را با چالش‌های مضاعف مواجه می‌سازد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس در پایان با اشاره به وظیفه ذاتی نمایندگان در قبال تولید ملی قول داد: ما به عنوان بازوی نظارتی مجلس با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی موضوعات مطرح‌شده را تا مرحله عملیاتی‌شدن دنبال خواهیم کرد. ما از مدیران، کارکنان و فعالان اقتصادی منطقه که در سخت‌ترین شرایط، ارس را به جایگاه نخست در شاخص‌های عملکردی رسانده‌اند قدردانی می کنیم.

