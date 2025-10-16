قیمت طلا، سکه و ارز در بازار پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۱۱ میلیون تومان

نیم سکه ۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان و هر دلار ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۹ هزار و ۷۴۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

