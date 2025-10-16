قیمت طلا، سکه و ارز در بازار پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز افزایش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۱ میلیون تومان
نیم سکه ۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان و هر دلار ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۹ هزار و ۷۴۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.