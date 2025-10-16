پیشنهاد فرماندار آستانه اشرفیه:
بهره برداری از آب شیرینکن خزر مشکلات آب شرب را حل میکند!
فرماندار آستانه اشرفیه از برنامه ریزی برای رفع مشکلات تأمین آب شرب در این شهرستان خبر داد و گفت: بهرهبرداری از آب شیرینکن خزر مشکلات آب شرب آستانه اشرفیه را حل میکند.
به گزارش ایلنا از آستانه اشرفیه،رحمت حیدرینژاد فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به بازدید اخیر خود از اداره آب و فاضلاب شهرستان آستانه اشرفیه ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران و مدیرعامل استان که نگاه ویژهای به این شهرستان دارند، اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام شده، در ایام پیک مسافر تابستان و در زمان جنگ ۱۲ روزه، مشکلاتی برای مردم به ویژه در بخش کیاشهر ایجاد شد.
وی افزود: از عید سال جاری برنامهریزی شده تا پروژههایی برای رفع مشکلات آب شرب در دستور کار قرار گیرد یکی از این پروژهها ایجاد چاههای جدید برای افزایش ظرفیت تأمین آب است تا مردم با کمبودی مواجه نشوند.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اهمیت استفاده از آب شیرینکن گفت: پیشنهاد من به مسئولان استان، بهویژه مدیرعامل آبفای گیلان بهرهبرداری از آب شیرینکن و استفاده از خزر است تا علاوه بر شهرستان آستانه اشرفیه، شهرستانهای همجوار نیز بتوانند از آب شیرین در مناطق روستایی ساحلی استفاده کنند و مشکلات آب شرب مناطق پایین دست به طور کامل رفع شود.
وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه باید تعداد دقیق روستاهای تحت پوشش مشخص شود که این ارزیابی با همکاری فرمانداران شهرستانهای همجوار صورت خواهد گرفت تا نگاه جامع و مشترکی شکل گیرد.
حیدرینژاد تاکید کرد: با توجه به هزینه بر بودن پروژه، تلاش میکنیم با استفاده از اعتبارات ملی و حمایت نماینده محترم شهرستان، این پروژه هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسد و مردم شاهد رفع مشکل آب شرب باشند.