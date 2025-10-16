خبرگزاری کار ایران
رنجکش:

ثبت جهانی ژئو پارک درفک ودیلمان باید با جدیت دنبال شود

مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان با اشاره به اهمیت توسعه ژئو توریسم در گیلان گفت : ثبت جهانی ژئو پارک درفک و دیلمان به عنوان یک اولویت باید باجدیت دنبال شود.

به گزارش ایلنا از رشت، یونس رنجکش در جلسه کار گروه مقدماتی بررسی راهکارهای ثبت جهانی ژئو پارک درفک و دیلمان در یونسکو به که به پیشنهاد و مطالعات انجمن تسهیلگران سرمایه گذاری در حال پیگیری است افزود : این اقدام با توجه به فرصت ها و ظرفیت های متنوع گیلان در سرمایه گذاری و ارزش اقتصادی و فرهنگی قابل تولید می تواند ضمن صیانت از سرمایه های تاریخی و طبیعی استان موجب رونق گردشگری و ژئو توریسم شود.

وی اضافه کرد : در استان گیلان فرصت های متنوع و ناشناخته بسیاری وجود دارد که هر اقدامی در معرفی و ثبت آنها بویژه توسط بخش خصوصی و محققین و پژوهشگران ارزشمند و قابل ستایش است و دستگاه‌های اجرایی دولتی باید بر اساس ضوابط و مقررات پشتیبانی های لازم را با هدف تسهیلگری در تحقق آنها انجام دهند.
 
وی تاکید کرد: با بررسی های اولیه و مطالعات انجام شده ثبت این ژئو پارک دارای الزاماتی است که با محوریت سازمان زمین شناسی و همراهی دستگاه‌های اجرایی انجام وتلاش خواهیم کرد نا از این حرکت که در دنیا و کشور تجربیات ارزشمندی برجای مانده است در آینده بهره مندی های بیشتر از این فرصت ها شود.
 
مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان اضافه کرد : به موضوعاتی چون ثبت ژئو پارک ها با نگاه ملی باید نگریست و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تسهیلگری کنند تا ضمن ایجاد چنین فرصتی از تخریب سایت های تاریخی و طبیعی جلوگیری و از سرمایه گذاری های پیرامونی نیز حمایت شود.
 
در این جلسه مقرر شد تا با دعوت از مسوولان ثبت سازمان زمین شناسی در جلسه بعد این موضوع پیگیری شود.
