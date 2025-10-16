استاندار قزوین:
همه جریانهای سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاحطلب را پای کار آوردهام
استاندار قزوین گفت: از نخستین روز مسئولیتم در قزوین همه جریانهای سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاحطلب را پای کار آوردهام تا مسائل اصلی استان مانند آب، بهداشت و راهها با همکاری جمعی حل شود، اکنون زمان کار و همدلی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با تأکید بر لزوم همگرایی در مدیریت شهری گفت: شوراها تبلور مردمسالاری و تضارب آرا هستند، اما زمانی که اختلافات از حد متعارف عبور کند، آسیبزا میشود.
وی اضافه کرد: قزوین در شرایطی قرار دارد که هرگونه اختلافات به زیان مردم و شهر است و نباید اجازه داد حواشی و منازعات جای خدمت را بگیرد. شورا و شهرداری باید با تعامل برای حل مشکلات مردم گام بردارند.
استاندار قزوین با اشاره به حوادث اخیر و بازتاب آن در رسانههای بیگانه خاطرنشان کرد: ضدانقلاب و معاندان نظام همواره از کوچکترین اختلافات داخلی سوءاستفاده میکنند و با تحریف واقعیت چهره جمهوری اسلامی را تخریب میکنند.
نوذری با بیان اینکه کشور در شرایط خاص سیاسی و بینالمللی قرار دارد، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر باید وحدت، وفاق و انسجام در اولویت باشد.
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در حوزههای مختلف افزود: مردم پس از سالها تنشهای سیاسی از درگیریها خستهاند و دولت جدید با شعار «وفاق و همدلی» روی کار آمده است.
نوذری تأکید کرد: مردم از کشمکشهای سیاسی خستهاند و از ما انتظار دارند با اتحاد و تلاش شبانهروزی مشکلات معیشتی و شهری آنان را کاهش دهیم. عمر مسئولیت ها کوتاه است، اما نام نیک خدمت به مردم ماندگار خواهد بود.
وی اضافه کرد: چنانچه تخلفی مطرح باشد، مسیر قانونی و مراجع ذیصلاح برای بررسی آن مشخص است و هرگونه اقدام باید در همین چارچوب انجام شود.
استاندار قزوین با اشاره به ظرفیتهای بالای قزوین گفت: این شهر از غنای تاریخی، فرهنگی و انسانی بینظیری برخوردار است و باید با توسعه گردشگری، سرمایهگذاری و عمران شهری، جایگاه واقعی خود را باز یابد.