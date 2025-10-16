خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قزوین:

همه جریان‌های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب را پای کار آورده‌ام

همه جریان‌های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب را پای کار آورده‌ام
کد خبر : 1700858
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قزوین گفت: از نخستین روز مسئولیتم در قزوین همه جریان‌های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب را پای کار آورده‌ام تا مسائل اصلی استان مانند آب، بهداشت و راه‌ها با همکاری جمعی حل شود، اکنون زمان کار و همدلی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با تأکید بر لزوم همگرایی در مدیریت شهری گفت: شوراها تبلور مردم‌سالاری و تضارب آرا هستند، اما زمانی که اختلافات از حد متعارف عبور کند، آسیب‌زا می‌شود.

وی اضافه کرد: قزوین در شرایطی قرار دارد که هرگونه اختلافات به زیان مردم و شهر است و نباید اجازه داد حواشی و منازعات جای خدمت را بگیرد. شورا و شهرداری باید با تعامل برای حل مشکلات مردم گام بردارند.

استاندار قزوین با اشاره به حوادث اخیر و بازتاب آن در رسانه‌های بیگانه خاطرنشان کرد: ضدانقلاب و معاندان نظام همواره از کوچک‌ترین اختلافات داخلی سوءاستفاده می‌کنند و با تحریف واقعیت چهره جمهوری اسلامی را تخریب می‌کنند.

نوذری با بیان اینکه کشور در شرایط خاص سیاسی و بین‌المللی قرار دارد، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر باید وحدت، وفاق و انسجام در اولویت باشد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه‌های مختلف افزود: مردم پس از سال‌ها تنش‌های سیاسی از درگیری‌ها خسته‌اند و دولت جدید با شعار «وفاق و همدلی» روی کار آمده است.

استاندار قزوین ادامه داد: از نخستین روز مسئولیتم در قزوین همه جریان‌های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب را پای کار آورده‌ام تا مسائل اصلی استان مانند آب، بهداشت و راه‌ها با همکاری جمعی حل شود، اکنون زمان کار و همدلی است.

نوذری تأکید کرد: مردم از کشمکش‌های سیاسی خسته‌اند و از ما انتظار دارند با اتحاد و تلاش شبانه‌روزی مشکلات معیشتی و شهری آنان را کاهش دهیم. عمر مسئولیت ها کوتاه است، اما نام نیک خدمت به مردم ماندگار خواهد بود.

وی اضافه کرد: چنانچه تخلفی مطرح باشد، مسیر قانونی و مراجع ذی‌صلاح برای بررسی آن مشخص است و هرگونه اقدام باید در همین چارچوب انجام شود.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های بالای قزوین گفت: این شهر از غنای تاریخی، فرهنگی و انسانی بی‌نظیری برخوردار است و باید با توسعه گردشگری، سرمایه‌گذاری و عمران شهری، جایگاه واقعی خود را باز یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ