در مراسمی با حضور مسئولان؛
ساخت پایگاه چند منظوره مدیریت بحران در شهر الوند آغاز شد
مراسم کلنگ زنی احداث پایگاه چند منظوره مدیریت بحران در شهر الوند با حضور مدیرکل مدیریتبحران استانداری قزوین در شهر الوند برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرتالله مهدیخانی در حاشیه مراسم کلنگ زنی احداث پایگاه چند منظوره مدیریت بحران در شهر الوند گفت: این پروژه با هدف تقویت ظرفیت پاسخگویی به حوادث، بهبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و ارتقای ایمنی مردم پایه ریزی شده و انجام خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: زمین این پایگاه به مساحت 2 هزار و 450 متر مربع بوده و بنای سالن فرماندهی به همراه واحد اداری با زیربنای 1500 متر مربع طراحی میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین هدف از احداث این سالن را پاسخ سریع و بهموقع به بحرانها در سطح شهر و شهرستان وبالاخص واحدهای صنعتی و کارگاههای تولیدی دانست که نیازمند مدیریت بههنگام بحران و تقویت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و بهبود کارایی عملیات امدادی در مواقع بحرانی میباشند. علاوه بر این تسهیل فرایند اجرایی با پشتیبانی اقدامات محلی نیز از اهداف این پروژه خواهد بود.
مهدیخانی در پایان ضمن تشکر از مسئولانی که در تامین منابع مالی و حمایت در تامین زمین مورد نیاز این پروژه اقدام کردند، ادامه داد: احداث این نوع پروژهها نشانه تعهد به امنیت مردم و نتیجه همکاری مستمر با همه نهادهای مرتبط است و قطعا با راهاندازی این پایگاه، ظرفیت مدیریت بحران در منطقه به سطح جدیدی ارتقا مییابد و پاسخگویی به بحرانها سریعتر و کارآمدتر خواهد شد.