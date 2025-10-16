تأمین 10 همت اعتبار آبرسانی از سد طالقان با تغییرکاربری اراضی شهرک قائم

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام سیدمصطفی مجیدی با بیان اینکه انتقال آب از سد طالقان که بیش از 15 شهر و 194 روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد، گفت: سازمان اوقاف با هدف تأمین سهم 10 همتی دولت در این پروژه حیاتی از محل ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری اراضی موقوفه «شهرک اقامتی و گردشگری قائم» استفاده کرده است.

وی اضافه کرد: توافق صورت گرفته با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء این است که سهم دولت از ارزش افزوده شهرک، صرف اجرای فاز آبرسانی شود؛ این یک مدل جدید در تأمین مالی پروژه‌های دولتی از طریق منابع وقف است.

مدیرکل اوقاف استان گفت: این مجتمع که در منطقه‌ای بین رزجرد و بعد از رشت قرار دارد، هم خدمات رفاهی-گردشگری عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و هم بخشی از آن دارای کاربری مسکونی (مشابه باغ‌شهر) است که خدمات شهری به آن تعلق می‌گیرد. این پروژه با هدف سامان‌دهی بخش مسکونی و توسعه گردشگری در استان برنامه‌ریزی شده است.

حجت‌الاسلام مجیدی افزود: سازمان اوقاف قزوین آمادگی رسمی خود را برای ورود به پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) اعلام کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اوج مصرف برق در تابستان استان حدود 1270 مگاوات است، اوقاف اعلام کرده که آمادگی دارد تا یک سوم تا نیمی از این نیاز در زمان اوج مصرف را از طریق پروژه‌هایی که مقدمات تغییر کاربری و ظرفیت پست‌های خالی برق آنها فراهم شده، تأمین کند.

مدیرکل اوقاف استان گفت: در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در منطقه روستای «رشتقون»، گزارش شد که عملیات اجرایی آغاز شده و زیرساخت‌ها (کوچه و خیابان‌کشی) انجام شده است.

حجت الاسلام مجیدی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت حدود 600 تا 700 واحد را آغاز کرده است. بخشی از اراضی که متعلق به اشخاص بود، سند آن تنظیم و در اختیار مالکان قرار گرفته تا خودسازی را انجام دهند. بخش مربوط به موقوفه نیز برای واگذاری به شرکت‌های تعاونی در نظر گرفته شده است.

