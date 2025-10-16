به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، «مسعود پزشکیان» که به منظور انجام سفری یک روزه به اصفهان سفر کرده است، در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز اظهار داشت: از مدیران و مسئولان درخواست می‌کنم که در سخنرانی خود از بنده تعریف نکنند، من هم مثل شما یک ایرانی هستم و قطعا خیلی از تلاشگران این سرزمین بهتر هستند، بنده خدمتگزار مردم عزیز ایران هستم و تا جان در بدن دارم تلاش می‌کنم که برای عزت و سربلندی کشور کوتاهی نکنم.

وی افزود: انسان در باور و اعتقاد خود نباید بپذیرد که از دیگران کمتر و پایین‌تر است؛ ما نیز نباید بپذیریم که از دیگران عقب بمانیم. در نماز خود می‌گوییم که «الله اکبر» و «ربی عظیم»؛ یعنی به سمت خداوند «اعلا و اکبر» در حرکت هستم و اگر نتوانم به آن اعلا و بالاتر برسم، باید در ایمان و باور خود شک کنم. ایمان و باور من به خدای برتر و بالاترین است و هیچ چیز نباید مرا از رفتن به سمت آن برترین و بالاترین باز بدارد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه درون بچه‌های ما گنجینه‌ای از توانمندی است، گفت: این ما هستیم که باید این گنجینه‌ها را کشف کنیم و به ظهور برسانیم و بستری فراهم کنیم که این توانمندی‌ها بجوشد و خود را نشان دهد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه فرزندان این سرزمین بودند که برای ما موشک و انرژی هسته‌ای ساختند، تصریح کرد: باید باور «ما می‌توانیم» را ایجاد و تقویت کنیم؛ بدانیم که مدرسه‌سازی بستر اولیه است، هدف نیست، مدرسه‌سازی میدانی است که می‌خواهیم بچه‌های ما در آن رشد کنند و لذا باید کاری کنیم که امکان رشد برای آنها فراهم شود.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مدرسه‌سازی بستر اولیه است نه هدف، بیان کرد: مدرسه میدانی است که باید بچه‌های ما در آن رشد کنند و لذا باید بتوانیم در مدرسه‌سازی موفق شویم، که می‌توانیم؛ فقط کافی است قدرت و انرژی مردمی را آزاد کنیم. اگر مردم به میدان بیایند همه مشکلات را حل خواهیم کرد، چطور که با حضور این عزیزان (خیرین مدرسه‌ساز) اتفاقاتی افتاده که پیش از این امکانپذیر نبود.

وی خطاب به خیرین مدرسه‌ساز گفت: اگر به امید دولت بودید بسیاری از اتفاقاتی که رقم زدید تا ۴۰ سال دیگر هم نمی‌افتاد، و این برکت وجود مردم است. دشمن هم تمام امید خود را به این بسته که ایران ضعیف شده و می‌تواند به ما ضربه بزند، غافل از اینکه وقتی مردم با هم باشند، هیچ قدرتی نمی‌تواند آنها را زمین بزند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه باید فرزندانی صادق، سالم، الهام‌بخش، جسور و دلبسته به این خاک و پایبند به این کشور و مملکت تربیت کنیم، اظهار داشت: اگر بچه‌های ما این باور را داشته باشند، از این خاک طلا خواهیم ساخت. ما روی طلا خوابیدیم و گرسنگی می‌کشیم؛‌ این مشکل از ماست نه سرمایه‌های ما. هم سرمایه زمینی داریم و هم آسمانی، لذا مشکل از ماست که نمی‌توانیم مشکل را حل کنیم نه جای دیگر.

وی افزود: باید باور «ما می‌توانیم» را در مردم ایجاد کنیم و به همه اجازه دهیم که در ساخت و اصلاح مملکت پا پیش بگذارند. وضعیت آموزش و پرورش و سلامت و معیشت مناسب نیست؛ این در حالی است که اگر ۱۰ درصد (روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت و گاز) در مصرف انرژی و سوخت صرفه‎‌جویی کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. اگر اینکار را کنیم، حتی یک ایرانی گرسنه سر بر زمین نخواهد گذاشت و برای معیشت خود به مشکل بر نخواهد خورد. اگر کمی مراقبت کنیم، دشمن خواب این را ببیند که ما را زمینگیر کند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه بنده هم به نهضت «بساز مدرسه» می‌پیوندم، گفت: از قائم‌پناه (معاون اجرایی ریاست جمهوری) می‌خواهم که حقوق یک ماه مرا به حساب «بساز مدرسه» واریز کنند و هر ماه هم ۵ میلیون تومان به این حساب واریز کند.

وی ادامه داد: هرکس در حد توان خود برای این مملکت یک قدم بردارد، برای آموزش بچه‌هایمان یک قدم برداریم. هم باید بهترین کیفیت را برای ساخت داشته باشیم و هم باید رفتار و نگاه‌ها را در مدارس تغییر دهیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه پنج میلیون میلیارد تومان پروژه روی زمین داریم که باید بسازیم اما نمی‌توانیم بسازیم، گفت: همه جا کلنگ زدیم و نمی‌توانیم بهره‌برداری کنیم. در دنیا ساختمان ۹۰ طبقه را ۹ ماهه می‌سازند و ما ساختمان ۲ طبقه را ۱۰ ساله می‌سازیم؛ چرا باید این را بپذیریم؟

وی افزود: آموزش و پرورش است که نگاه یک انسان، مدیر، تولیدکننده و فرهنگی را شکل می‌دهد و ما باید از آنجا شروع کنیم. به امید خدا در یک تا ۲ سال آینده باید در تمام این زمینه‌هایی که انسان می‌تواند رشد کند، الگو باشیم، همانطور که رهبر انقلاب فرمودند الهام‌بخش باشیم و الهام بخش بودن با شعار و حرف نمی‌شود، با عمل می‌شود، باید در میدان عمل نشان دهیم؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

انتهای پیام/