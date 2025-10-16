به گزارش خبرنگار ایلنا، صدای خنده‌های کودکانه و هیجان در هوای خنک صبحگاهی ارومیه پیچید؛ یاسین و خواهرانش، سحر، کوثر و هانیه، بعد از مدتی دوری از مدرسه، دست در دست ابراهیم شکوری، سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه، با قلبی پرامید و بسته‌هایی پر از لوازم‌التحریر راهی کلاس‌های درس شدند.

امروز برای آنها نه تنها شروعی دوباره در مسیر تحصیل بود، بلکه نشانه‌ای از حمایت و توجهی است که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر را برایشان رقم بزند.

این اقدام در پی پیگیری‌های فتح‌الله زاده، مدیر مدرسه حاج لطفی منطقه حاجی پیرلو و حمایت‌های جدی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو انجام شد.

در این مراسم، بسته‌های ویژه معیشتی و تحصیلی شامل لوازم‌التحریر، کیف مدرسه و بسته‌های غذایی به دانش‌آموزان اهدا شد تا مسیر تحصیل آنها تسهیل گردد.

یاسین و خواهرانش در پایه‌های اول، سوم و هفتم تحصیل می‌کنند و با امید و انگیزه‌ای تازه به کلاس‌های درس بازگشته‌اند. خانواده آنها از این حمایت‌ها ابراز رضایت کرده و اعلام کردند که این همراهی، ادامه تحصیل فرزندانشان را آسان‌تر کرده است.

این فعالیت بخشی از نهضت شناسایی، جذب و نگهداشت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در ناحیه دو ارومیه است که با هدف کاهش ترک تحصیل و ایجاد فرصت برابر برای تمامی کودکان ادامه دارد.

