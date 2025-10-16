ایلنا از هرمزگان گزارش میدهد؛
نرخ ناعادلانه نان در بندرعباس/ نانوایان: ادامه فعالیت با ضرر روزانه ممکن نیست +فیلم
نانوایان سنگک بندرعباس میگویند با نرخ مصوب ۶۸۵۰ تومانی برای هر نان، هر واحد نانوایی روزانه تا چهار میلیون تومان زیان میکند. آنان خواستار بازنگری فوری در مصوبه کارگروه آرد و نان و تعیین نرخی منصفانه متناسب با هزینههای واقعی شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، بر اساس گفتههای نانوایان، قیمت تمامشده هر نان سنگک در بندرعباس حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان است، در حالیکه نرخ مصوب فعلی تنها ۶ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است. اختلافی که به گفته آنان، باعث شده هر نانوایی در هر کیسه آرد حدود ۴۰۰ هزار تومان ضرر کند و زیان روزانه برخی واحدها به چهار میلیون تومان برسد.
یکی از فعالان صنف نانوایان با اشاره به جلسات اخیر کارگروه آرد و نان استان گفت: «در جلسه نوزدهم مهرماه با حضور مسئولان شهرستان، اعلام کردیم که با نرخ فعلی امکان ادامه پخت وجود ندارد و خواستار بازنگری فوری در مصوبه شدیم، اما هنوز نتیجهای اعلام نشده است.»
او در ادامه از برخوردهای تعزیراتی نیز گلایه کرد و افزود: «در حالیکه بسیاری از نانوایان جرایم قبلی خود را پرداخت کردهاند، برخی واحدها به جای حمایت، با حکم پلمب مواجه شدند. هدف ما تعطیلی نیست، بلکه اصلاح نرخها برای تداوم خدمت به مردم است.»
نانوایان بندرعباس معتقدند هزینه فعالیت در این شهر با دیگر نقاط کشور قابل مقایسه نیست. به گفته آنان، اقلیم گرم و مرطوب، افزایش مصرف برق و آب، دستمزد بالاتر کارگران و هزینههای چندبرابر تجهیزات و تعمیرات، باعث شده ادامه کار با نرخ فعلی عملاً غیرممکن شود. «آیا میتوان هزینه نانوایی در بندرعباس را با شهری مثل شیراز یا سیرجان یکی دانست؟ ما در تابستان با چند کولر کار میکنیم تا زنده بمانیم، اما همان نرخ برای همه تعیین میشود.»
یکی از نانوایان قدیمی این شهر نیز گفت: «دولت از ما انتظار دارد نماینده خدمت به مردم باشیم، اما خودش پشت ما را خالی کرده است. نه نرخ منصفانه میدهد، نه یارانهای که وعده داده پرداخت میشود. حتی یارانه ۴۰ درصدی صد روز اخیر را هنوز نگرفتهایم.»
او با اشاره به فشارهای مالی و عقبماندگی صنف افزود: «دو سال است نرخ جدیدی برای نان در هرمزگان تصویب نشده و این یعنی رکود و ورشکستگی تدریجی. بسیاری از همکاران ما دیگر توان پرداخت اجاره، قبوض و حقوق کارگران را ندارند.»
از سوی دیگر، اختلافنظر بر سر فروش نانهای کنجدی و مغزدار نیز همچنان ادامه دارد. نانوایان میگویند این نانها بنا به درخواست مشتری پخته میشود و نباید تخلف محسوب شود. «وقتی مشتری نان کنجدی میخواهد و ما منع میشویم، هم او ناراضی است و هم ما متضرر میشویم. در نهایت باز هم برچسب تخلف میخوریم.»
نانوایان بندرعباس با تأکید بر اینکه خواستهشان نه گرانفروشی، بلکه انصاف در قیمتگذاری است، از مسئولان میخواهند واقعیت هزینههای تولید را ببینند. «ما هم شهروند همین سرزمینیم؛ اگر قرار است از مردم حمایت شود، باید نانوا هم در معادله عدالت اقتصادی دیده شود. حمایت از نانوا یعنی حمایت از سفره خانوادهها.»