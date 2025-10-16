در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
افزلیش لحظهای قیمتها باعث قربانی شدن دهکهای پایین جامعه می شود/اجاره یک واحد کوچک از حقوق ماهانه یک کارگر بیشتر است
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک گفت: در شرایطی که قیمتها لحظهای بالا میرود، تنها دهکهای پایین جامعه قربانی میشوند. این وضعیت باعث افزایش فاصله طبقاتی و تضعیف اعتماد اجتماعی شده است.
محمدرضا هاشمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: اگر دولت همزمان با مدیریت تبعات فعال شدن مکانیزم ماشه، بر کنترل بازار مسکن، بازار دارو و تجهیزات پزشکی، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و اجرای سیاستهای حمایتی واقعی برای اقشار ضعیف تمرکز نکند، بحران معیشت و سلامت عمیقتر خواهد شد و به مرحلهای میرسد که جبرانپذیر نخواهد بود. افزایش نرخ ارز، رشد تورم و گرانی کالاهای اساسی، مستقیماً بر قدرت خرید مردم تأثیر میگذارد و معیشت آنان را تهدید میکند.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز ناشی از تحریمها و نبود نظارت مؤثر بر بازار، موجب شده تا گروهی از دلالان، واسطهها و صاحبان سرمایههای بزرگ از شرایط تورمی سودهای کلان به دست آورند. در حالی که اکثریت مردم زیر فشار گرانیها در تأمین نیازهای اولیه زندگی درماندهاند، برخی از سوداگران تنها با نگهداری کالا و بازی با قیمتها، ثروت خود را چند برابر کردهاند. ادامه چنین روندی، شکاف طبقاتی را عمیقتر و عدالت اجتماعی را تضعیف میکند و در نهایت، ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید خواهد کرد.
افزایش فاصله طبقاتی و تضعیف اعتماد اجتماعی
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک به احساس نابرابری در جامعه اشاره کرده و اظهار داشت: از سوی دیگر هزینههای خدمات عمومی از جمله قبوض برق، آب، گاز و تلفن نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته و فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد را دوچندان کرده است. در شرایطی که قیمتها لحظهای بالا میرود، تنها دهکهای پایین جامعه قربانی میشوند. این وضعیت باعث افزایش فاصله طبقاتی و تضعیف اعتماد اجتماعی شده است.
هاشمی با تأکید بر اینکه افزایش حقوقها متناسب با تورم واقعی نیست، تصریح کرد: درآمد فعلی بخش زیادی از خانوارهای کارگری و بازنشستگی حتی پاسخگوی هزینههای اجارهخانه نیست. اجاره یک واحد کوچک از حقوق ماهانه کارگر یا بازنشسته بیشتر است. دولت برای کاهش فشار معیشتی، افزایش حقوقها را 2 بار در سال انجام دهد تا فاصله میان درآمد و تورم واقعی کاهش یابد و کارگران و بازنشستگان بتوانند حداقل زندگی عادی خود را حفظ کنند.
وی بیان داشت: در شرایط موجود قیمت کالاهای ضروری و خدمات درمانی نیز افزایش سرسامآوری داشته است. متأسفانه هزینههای درمان، دارو، خوراک، برنج، روغن، گوشت و حتی میوه به حدی بالا رفته که بسیاری از کارگران و بازنشستگان دیگر توان خرید اقلام پایه را ندارند. متأسفانه قیمتها هر روز تغییر میکند و حتی کالاهای روزمره مانند مرغ و تخممرغ هم ثبات قیمتی ندارند. در این شرایط هزینههای حوزه دارو و درمان نیز برای خانوارهای دارای بیماران خاص مزید بر علت است.
حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگی نباید تنها در شعار باقی بماند
وی با تأکید بر اینکه کارگران پایههای اصلی نظام تولیدی و صنعتی و اقتصادی کشور هستند، بیان داشت: حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگی نباید تنها در شعار باقی بماند. دولتمردان و مسئولین باید بر این مسئله واقف باشند که کارگران ستونهای اصلی تولید و چرخ اقتصاد است و بدون این قشر هیچ برنامه توسعهای پیش نخواهد رفت. امروز هر تصمیم اقتصادی مستقیماً بر جان و زندگی میلیونها نفر تأثیر میگذارد.