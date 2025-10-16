خبرگزاری کار ایران
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شیراز:

تجربه نشان داده که نمی‌توان به آمریکا برای مذاکره اعتماد کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه نشان داده است که نمی‌توان به آمریکا برای مذاکره اعتماد کرد، زیرا در گذشته نیز زمانی که جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت وارد گفت‌وگو شد، آمریکایی‌ها هم‌زمان با جریان مذاکرات، اقدام نظامی انجام دادند.

به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی امروز پنج‌شنبه ۲۴ مهر در حاشیه سفر به شیراز و در جمع خبرنگاران، با اشاره به مواضع اخیر ایالات متحده درباره مذاکرات، اظهار کرد: تجربه به ما نشان داده که به آمریکا برای مذاکره واقعاً نمی‌توان اعتماد کرد. زمانی که ترامپ در رأس دولت آمریکا بود، وزیر خارجه ما پنج دور مذاکره انجام داد اما در آغاز دور ششم، آن‌ها عملیات نظامی ترتیب دادند؛ بنابراین ما هرگز چنین ادبیاتی را که طرف مقابل از پیش بخواهد نتیجه مذاکرات را القا کند، نمی‌پذیریم.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اصل مذاکره را رد نمی‌کند، اما انجام گفت‌وگوها منوط به تحقق شروط مشخص و منافع متقابل است. در هر مقطعی که براساس تدابیر مقام معظم رهبری تصمیم‌گیری شود، مذاکره صورت خواهد گرفت و مبنای آن حتماً مصالح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بروجردی درباره عدم حضور دکتر پزشکیان در اجلاس‌های اخیر نیز گفت: تصمیم رئیس‌جمهور برای شرکت نکردن در این نشست‌ها کاملاً منطقی بود، چراکه اصل توافق آتش‌بس که به امضا رسیده بود، صرفاً نمایشی از صلح‌طلبی غیرواقعی ترامپ بود.

وی ادامه داد: ترامپ در طول یک سال گذشته که ده‌ها هزار انسان را به شهادت رسانده، هرگز سخنی از صلح به میان نیاورده است، اما اکنون برای دریافت جایزه صلح نوبل به دنبال نمایش صلح است؛ ترفندی که جمهوری اسلامی ایران زیر بار آن نخواهد رفت.

