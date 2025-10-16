به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی امروز پنج‌شنبه ۲۴ مهر در حاشیه سفر به شیراز و در جمع خبرنگاران، با اشاره به مواضع اخیر ایالات متحده درباره مذاکرات، اظهار کرد: تجربه به ما نشان داده که به آمریکا برای مذاکره واقعاً نمی‌توان اعتماد کرد. زمانی که ترامپ در رأس دولت آمریکا بود، وزیر خارجه ما پنج دور مذاکره انجام داد اما در آغاز دور ششم، آن‌ها عملیات نظامی ترتیب دادند؛ بنابراین ما هرگز چنین ادبیاتی را که طرف مقابل از پیش بخواهد نتیجه مذاکرات را القا کند، نمی‌پذیریم.