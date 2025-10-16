موسی ادیب‌فر، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سالجاری همچنین ۶۸۷ مورد معاینه سرپایی در پی حوادث کار انجام شده که از این تعداد، ۲۹ نفر زن و ۶۵۸ نفر مرد بوده‌اند.

وی با اشاره به علت‌های اصلی فوت کارگران در حوادث شغلی گفت:ضربه به سر که منجر به آسیب به بافت مغز و شکستگی جمجمه می‌شود، عامل اصلی بیشتر فوتی‌های ناشی از حوادث کار بوده است. همچنین مواردی از شکستگی دنده‌های قفسه سینه و مهره‌های کمری نیز گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان در ادامه به آمار کلی فوت‌یهای ثبت‌شده در استان در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت:در مجموع، ۴۳۴ مورد فوت در سطح استان ثبت شده که از این تعداد، ۱۱۶ نفر مربوط به ارومیه، ۵۴ نفر خوی و ۳۸ مورد در هر یک از شهرستان‌های نقده و مهاباد بوده است.

ادیب‌فر همچنین از ثبت هشت هزار و ۳۲ مورد مصدومیت در استان طی شش ماهه گذشته سال خبر داد و گفت:از این تعداد پنج هزار و ۷۳۸ نفر مرد و ۲هزارو ۲۹۴ نفر زن بودند.

