در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

۲۸ کارگر در آذربایجان‌غربی بر اثر حوادث کار جان باختند

۲۸ کارگر در آذربایجان‌غربی بر اثر حوادث کار جان باختند
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی از ثبت ۲۸ مورد فوت ناشی از حوادث کار در ۶ ماهه نخست سال جاری در سطح استان خبر داد.

موسی ادیب‌فر، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سالجاری همچنین ۶۸۷ مورد معاینه سرپایی در پی حوادث کار انجام شده که از این تعداد، ۲۹ نفر زن و ۶۵۸ نفر مرد بوده‌اند.

وی با اشاره به علت‌های اصلی فوت کارگران در حوادث شغلی گفت:ضربه به سر که منجر به آسیب به بافت مغز و شکستگی جمجمه می‌شود، عامل اصلی بیشتر فوتی‌های ناشی از حوادث کار بوده است. همچنین مواردی از شکستگی دنده‌های قفسه سینه و مهره‌های کمری نیز گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان در ادامه به آمار کلی فوت‌یهای ثبت‌شده در استان در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت:در مجموع، ۴۳۴ مورد فوت در سطح استان ثبت شده که از این تعداد، ۱۱۶ نفر مربوط به ارومیه، ۵۴ نفر خوی و ۳۸ مورد در هر یک از شهرستان‌های نقده و مهاباد بوده است.

ادیب‌فر همچنین از ثبت هشت هزار و ۳۲ مورد مصدومیت در استان طی شش ماهه گذشته سال خبر داد و گفت:از این تعداد پنج هزار و ۷۳۸ نفر مرد و ۲هزارو ۲۹۴ نفر زن بودند.

