به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری عصر امروز در اختتامیه نمایشگاه شیراز، اکسپو ۲۰۲۵ با بیان اینکه اکسپو شیراز به عنوان نقطه عطفی در دیپلماسی اقتصادی کشور، توانست ظرفیت‌های داخلی استان فارس را به نمایش بگذارد و تعاملات اقتصادی منطقه‌ای را عمق بخشد، گفت: ۱۵۷ شرکت شامل ۱۲۹ شرکت از فارس و ۲۸ شرکت از سایر استان‌ها در این رویداد مشارکت داشتند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای داخلی و استقبال از توانمندی‌های استان فارس است.

استاندار فارس همچنین از برگزاری ۱۴ نشست تخصصی در حاشیه نمایشگاه خبر داد و تصریح کرد: در این نشست‌ها، مسائل کلیدی حوزه تولید، انرژی و اقتصاد با حضور اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تولید ارائه شد.

نماینده عالی دولت در استان با قدردانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای پوشش گسترده این رویداد در قالب برنامه «ایران جان؛ فارس ایران» تأکید کرد: اکسپو شیراز نه‌تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و جهانی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک رویداد راهبردی در تقویت تصویر ایران در عرصه بین‌الملل عمل کرد.

وی افزود: در طول برگزاری نمایشگاه، ۶۰ قرارداد و تفاهم‌نامه با مبلغی افزون بر سه میلیارد دلار به امضا رسید و این در حالی است که به رغم تلاش دشمنان برای ترویج ایران‌هراسی، شیراز اکسپو با استقبال فوق‌العاده هیأت‌های خارجی مواجه شد.

امیری با اشاره به حضور هیئت‌هایی از کشورهای همسایه، حوزه قفقاز و حوزه خلیج‌فارس گفت: این نمایشگاه فرصتی برای تجدید و تعمیق مناسبات تاریخی، فرهنگی و مذهبی با کشورهای منطقه بود و انسجام و یکپارچگی حاصل از آن، به عنوان پارادایمی نوین در روابط بین‌الملل قابل طرح است.

وی با تقدیر از نقش محوری معاون اقتصادی استانداری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: با عبور از چالش‌های موجود و طراحی سازوکارهای نوین، اکسپو شیراز به الگویی موفق در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و خلق فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل خواهد شد.

اکسپو؛ ابزار دیپلماسی اقتصادی برای گذر از فضای «نه جنگ، نه صلح»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس و شیراز در توسعه اقتصادی بر نقش رویدادهایی مانند اکسپو در مسیر دیپلماسی اقتصادی و خروج از شرایط «نه جنگ، نه صلح» تاکید کرد.

سید شمس‌الدین حسینی اظهار کرد: ۲ ماده قانون برنامه هفتم توسعه، یعنی مواد ۱۰۰ و ۱۰۱، به‌طور مشخص به سیاست خارجی اختصاص دارد و شاید اولین‌بار است که دیپلماسی اقتصادی با این دقت در قانون برنامه توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اکنون کشور در شرایط ویژه‌ای به‌سر می‌برد و ممکن است وقایعی که در سال جاری رخ داد، از جمله جنگ ۱۲ روزه و فعال‌شدن اسنپ‌بک و اقتصاد سیاسی بر ذهن ما سایه بیفکند، اما رئیس‌جمهور و رهبر معظم انقلاب بر گذر از این فضای «نه جنگ و نه صلح» تاکید دارند.

حسینی با اشاره به سفر خود به پنج استان کشور طی یک‌ماه گذشته، بیان کرد: باوجود مشکلات، تحرک و تدبیر در میان فعالان اقتصادی وجود دارد و ما مسئولان باید این روحیه را تقویت و حمایت کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اقدامات برجسته‌ای که در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است، ارزیابی برنامه هفتم توسعه است؛ این برنامه که باید در دستورکار دولت چهاردهم قرار گیرد، از برنامه‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بود و حداقل ۴۰ درصد نمایندگان مجلس نیز همان افرادی هستند که این برنامه را تصویب کرده‌اند.

وی افزود: این برنامه توسعه، کتاب قانون و برنامه‌ای جامع است که مواد مختلفی دارد و هنر ما این است که از این کتاب قانون، بسته‌های اجرایی تدوین کنیم.

حسینی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین این بسته‌ها باید معطوف به رشد اقتصادی و دیگری معطوف به رشد صادرات غیرنفتی باشد.

وی ادامه داد: در بخش اهداف کلان برنامه هفتم توسعه، چند هدف نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند که یکی رشد هفت‌درصدی اقتصاد و دیگری رشد صادرات غیرنفتی در حد متوسط ۲۳ درصد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: بدون تردید، اگر این ۲ هدف محقق نشود، در رفاه اقتصادی دچار افت می‌شویم.

حسینی گفت: ارزیابی‌ها حکایت از این دارد که در یک‌سال گذشته به‌دلایل مختلف، نه‌تنها به سمت رشد اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی حرکت نکرده‌ایم، بلکه افت نیز داشته‌ایم که باید برای رفع این نقیصه چاره‌اندیشی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای خروج از این فضای «نه جنگ، نه صلح» باید برنامه داشته باشیم و برپایی رویدادهایی نظیر اکسپو در شیراز و دیگر استان‌های مستعد کشور بسیار مناسب است.

وی گفت: برای رشد اقتصادی بر دو نکته شامل نخست، استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیان و دوم، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه تاکید می‌شود؛ بی‌شک، استان فارس و شیراز در هر دوی این موارد جایگاه کم‌نظیری دارد.

حسینی افزود: پیوند مردم شهرهای جنوبی فارس با مردم کشورهای همسایه، پیوندی خویشاوندی است که می‌تواند بسیاری از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را برطرف کند.

ارائه طرح‌هایی برای رفع گره‌های گردشگری و اقتصادی

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بازدید از نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی استان فارس، ظرفیت‌های موجود در این حوزه را فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی استان و کشور دانست و بر همکاری مجلس، دولت و فعالان اقتصادی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تاکید کرد.

جعفر قادری با قدردانی از تلاش‌های شورای راهبردی انرژی استان، مدیران کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه گفت: همکاران ما در کمیسیون‌های اقتصادی در این فرآیند نقش کلیدی داشتند و حضورشان نشان‌دهنده اهمیت موضوع است.

وی افزود: در بازدید از ظرفیت‌های استان فارس و در جریان نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مسائل فعالان صنعتی و اقتصادی بررسی شد تا مسیر بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تسهیل شود.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به طرح‌های اقتصادی در کمیسیون‌های مجلس گفت: در طول یک سال اخیر، دو طرح مهم در کمیسیون‌ها دنبال شد که گره‌های بخش گردشگری و برخی ظرفیت‌های اقتصادی را باز می‌کند. علاوه بر آن، الحاق مواد به قوانین موجود و بررسی موضوعات مرتبط با شهرک‌های صنعتی و صنفی در دستور کار قرار دارد.

قادری ظرفیت‌های موجود در نمایشگاه را بسیار ارزشمند خواند و افزود: شرکت‌ها و فعالان اقتصادی که در این نمایشگاه حضور دارند، پتانسیل بالایی برای توسعه استان و کشور دارند. تنها نیازمند تامین مالی و بهره‌گیری از بازار سرمایه هستیم تا ظرفیت‌ها بالفعل شوند و رشد اقتصادی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: همکاری فعالان اقتصادی، دولت و مجلس می‌تواند شرایط را به سمت توسعه پایدار سوق دهد و در نهایت شاهد کاهش نرخ تورم در جامعه باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های مدیران اجرایی استان و فعالان اقتصادی، حضور نمایندگان مجلس و مسئولان ملی را عامل اثرگذار در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی استان دانست.

مسعود گودرزی اظهار کرد: آنچه امروز در عرصه‌های اقتصادی مشاهده می‌کنیم، نتیجه تلاش‌های نمایندگان مجلس، مسئولان ملی، معاونین وزارتخانه‌ها و وزرای سابق است که از نمایشگاه بازدید داشتند و زحمات بسیاری کشیدند.

وی از مدیران اجرایی استان و مدیران برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز تشکر کرد و افزود: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی نقش مهمی در موفقیت این نمایشگاه داشتند. حضور و همراهی شما بسیار ارزشمند است.

معاون اقتصادی استانداری فارس همچنین به نقش شرکت‌های پخش در تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: شرکت‌های پخش در دوره‌هایی که مردم نیاز به کالاهای بیشتری داشتند، حضور فعال داشتند و همکاری آن‌ها در تامین نیازهای مردم قابل تقدیر است.

وی با اشاره به حضور نمایندگان پیشین و فعلی مجلس شورای اسلامی در این رویداد گفت: خوشحالیم که نمایندگان استان فارس در هر زمان پای کار هستند و در تحولات اقتصادی و معیشتی مردم نقش دارند. ما هم قدر حضور آنان را می‌دانیم و همکاری خود را ادامه خواهیم داد.

گودرزی در پایان بر اهمیت مفهوم وطن و تلاش برای سربلندی و عزت کشور تاکید کرد و گفت: ایام جنگ ۱۲ روزه نشان داد که مفهوم وطن بر هر خودنمایی ارجح است و امیدواریم با همت همه مسئولان و مردم، کشور روز به روز سربلندتر شود.

