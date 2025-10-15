به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در مراسم رونمایی ماکت منطقه ویژه سلامت شیراز افزود: یکی از پروژه‌هایی که پیشنهاد می‌کنم، برای سرمایه‌گذاران داخلی و مهمانان خارجی که در نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵ شرکت کردند، پروژه شهرک سلامت شیراز است که می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری مطمئن و قابل اعتماد داشته باشند.

وی با اشاره به رونمایی امروز از ماکت پروژه گفت: ما امروز از ماکت رونمایی کردیم نه از خود پروژه؛ پروژه‌ای که مصوبات، زیرساخت‌ها و مقررات قانونی آن فراهم شده و هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.

امیری ادامه داد: امیدوارم این پروژه مورد توجه همه مدیران استان، نمایندگان مجلس، مردم و دستگاه قضایی قرار گیرد تا عزیزانی که در این پروژه مهم سرمایه‌گذاری می‌کنند، حمایت شوند.

استاندار فارس با تاکید بر جایگاه استان و شهر شیراز اظهار داشت: استان فارس و شهر شیراز یکی از قطب‌های کشور محسوب می‌شوند و با توجه به همبستگی و سوابق فرهنگی و تاریخی بین استان فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس، این پروژه می‌تواند مقصدی برای افرادی باشد که امروز برای درمان با پرداخت هزینه‌های هنگفت به کشورهای آمریکا سفر می‌کنند.

وی ادامه داد: این پروژه اهمیت ویژه‌ای دارد و با حمایت، همدلی و همراهی همه دستگاه‌ها، به زودی جزو پروژه‌های پرشتاب استان خواهد شد.

فاز اول منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز آماده جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در ادامه این مراسم با بیان اینکه منطقه ویژه سلامت شیراز به عنوان یکی از سایت های زیر مجموعه منطقه ویژه اقتصادی شیراز به شمار می رود، گفت: فاز اول منطقه ویژه سلامت شیراز با پیشرفت بیش از ۴۰ درصد آماده بهره‌برداری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. این پروژه با وسعت یکهزار هکتار، ظرفیت اشتغال بیش از ۳۵ هزار نفر و پذیرش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار گردشگر سلامت در سال را دارد و می‌تواند حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری پایدار برای کشور ایجاد کند.

سعید مصفا افزود: ما با یک پروژه معمولی طرف نیستیم. منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز پروژه ای بزرگ مقیاس است و فاز اول آن ۱۴۰ هکتار است. امروز زیرساخت‌های آب، برق و گاز آماده است و ما در آستانه عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه درمان، اقامت، فناوری و خدمات رفاهی هستیم. وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این پروژه افزود:بر اساس مطالعات مشاوران، این منطقه ظرفیت اشتغال بیش از ۳۵ هزار نفر را دارد و سالانه قادر به پذیرش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار گردشگر سلامت خواهد بود که می‌تواند حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری پایدار برای کشور ایجاد کند. این ارزآوری قابل تحریم نیست و گردشگر سلامت با استفاده از خدمات داخلی، هزینه خود را پرداخت و اعتماد به کشور را منتقل می‌کند.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز ادامه داد:تا کنون در فاز اول پروژه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده و حدود هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل زیرساخت‌ها نیاز است. منابع شرکت توسعه صنایع صادرات فارس و روش‌های مختلف تأمین مالی طی دو تا سه سال اخیر، پروژه را به این مرحله رسانده است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین و نمایندگان مجلس گفت:حمایت دولت، فراهم کردن زمین، ارائه تسهیلات و خطوط اعتباری و تعرفه‌های رقابتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، می‌تواند سرعت پیشرفت پروژه را افزایش دهد و موانع پیش روی سرمایه‌گذاران را برطرف کند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در پایان تصریح کرد: این منطقه با استانداردهای دانشگاه و وزارت بهداشت پیش می‌رود و تمامی خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در طراحی و برنامه‌ریزی آن پیش‌بینی شده است. شیراز آماده است تا به‌عنوان مرکزی برای گردشگری سلامت، میزبان همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد و آینده سلامت ایران را شکل دهد.

مصفا با بیان اینکه این منطقه نخستین و تنها منطقه ویژه سلامت کشور است، گفت: تمام مناطق ویژه کشور صنعتی یا بازرگانی‌اند، اما منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز نخستین تجربه در حوزه پزشکی است. وی افزود: این منطقه با مصوبه هیئت دولت و تایید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه ایجاد شده و می‌تواند الگوی توسعه خدمات پزشکی بین‌المللی باشد.

شیراز با منطقه ویژه اقتصادی سلامت می‌تواند به قطب پزشکی منطقه تبدیل شود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ادامه این مراسم با تقدیر از تلاش‌های انجام شده در راه توسعه ظرفیت‌های پزشکی استان فارس، گفت: واقعیت این است که شیراز به لحاظ دانش پزشکی فراتر از مرزهای کشور و در کل منطقه شناخته شده است.

علاالدین بروجردی با اشاره به پیوندهای موفقیت‌آمیز کبد در بیمارستان‌های مهم این شهر افزود: دوام این روند اهمیت زیادی دارد و هرچه سریع‌تر تکمیل پروژه‌ها ضروری است تا شاهد حضور بیمارانی باشیم که امروز برای درمان به کشورهای دیگر، از جمله هند، سفر می‌کنند، در کشور خودمان درمان شوند.

بروجردی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت فرودگاه بین‌المللی شیراز، می‌توان امیدوار بود شاهد تحول علمی بسیار مهمی در استان فارس باشیم.

وی همچنین بر اهمیت تجربه‌های مختلف نمایشگاه اکو در آغاز این مسیر تاکید کرد و افزود: ایجاد شهرک سلامت و منطقه ویژه سلامت ابتکاری ارزشمند است که با توجه به ظرفیت بالای دانش پزشکی در شیراز، می‌تواند هزینه‌های درمان را کاهش دهد و موجب جذب بیماران از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان از استاندار فارس بابت همت بالا و تلاش در این مسیر قدردانی کرد و اظهار داشت: شیراز با این اقدامات می‌تواند به عنوان قطب دانش پزشکی در کل منطقه مطرح شود و تعداد زیادی از بیماران جویای سلامت را جذب کند.

منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز ۳۵ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم با اشاره به ویژگی منحصر به فرد پروژه شهر بین‌المللی سلامت شیراز، اعلام کرد: این طرح می‌تواند حدود هشت میلیارد دلار سرمایه و ۳۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در حوزه بیمارستانی و خدمات نقاهتگاهی را فراهم کند.

جعفر قادری در خصوص پروژه منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز توضیح داد: این پروژه در هیچ نقطه‌ای از کشور مشابه ندارد و با استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی، محدوده‌های سلامت و بیمارستان‌ها بدون استفاده باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: این اقدام یک کار منحصر به فرد و قابل توجه است. وی افزود: طرح شهر سلامت شیراز در ۹۵۰ هکتار زمین اجرا می‌شود و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آن در حال انجام است. ان‌شاءالله زمین‌ها آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران خواهد شد تا در بخش‌های بیمارستانی، نقاهتگاهی و دیگر حوزه‌های مرتبط با سلامت مشارکت کنند.

قادری در پایان بر اهمیت ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در این پروژه تاکید کرد و از همکاری تمامی دستگاه‌ها در پیشبرد این طرح قدردانی کرد.

