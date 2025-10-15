فرمانده سپاه استان قزوین:
سپاه جهاد و شهادت را از دل قرآن در عمل و گفتار خود پیاده کرده است
فرمانده سپاه حضرت صاحبالأمر(عج) استان قزوین گفت: سپاه، همه صبر، ایثار، جهاد و شهادت را از دل قرآن در عمل و گفتار خود پیاده کرده است و شهدای برجسته سپاه از جمله سپهبد شهید سلامی از چهرههای شاخص قرآنی این نهاد مقدس بودند و این جلوه آسمانی را به خوبی به مردم نشان دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر امروز در دیدار با فعالان و خانوادههای قرآنی سپاه استان ا اشاره به برنامههای قرآنی، در خصوص برگزاری جشنواره قرآنی سپاه در قزوین گفت: قرآن دریای بیکرانی است و جامعه قرآنی سپاه و خانوادههای قرآنی این مجموعه با همت و پشتکار خود، در این مسیر تلاشهای شاخصی انجام دادهاند.
وی اضافه کرد: این رویداد با هدف تجلیل از زحمات فرزندان و خانوادههای قرآنی و تبیین رسالتهای قرآنی برگزار میشود.
فرمانده سپاه استان قزوین بیان کرد: در آستانه برگزاری جشنواره قرآنی سپاه، از مجاهدتها و تلاشهای بیوقفه خانوادههای قرآنی سپاه و به ویژه همسران پاسدارانی که با حفظ حجاب، حیا و عفت، امنیت خانه و روحیه جهادی را تقویت میکنند قدردانی میشود.
سردار رفیعی آتانی افزود: این مجاهدتهای خانوادگی نقشی کلیدی در پشتیبانی از فرزندان حافظ قرآن و سربازان عزیز دارد و به تقویت روحیه بسیجی و بصیرت افزایی میانجامد.
وی تصریح کرد: برنامهریزیهای انجامشده نشان میدهد که بخشی از خانوادههای قرآنی سپاه به صورت حضوری در مراسم حضور خواهند یافت تا از آنها قدردانی شود. در این مراسم، از تلاشهای اعضای فعال جامعه قرآنی سپاه، قدردانی میشود. همچنین از پشتیبانی همسران گرامی و فرزندان عزیز این خانوادهها تشکر به عمل میآید و بنا بر رضایت فعالین جامعه قرآنی از همسران آنها هم تجلیل خواهد شد.
فرمانده سپاه استان قزوین عنوان کرد: نسبت به سال گذشته در همه رشته های قرآنی مانند قرائت، تجوید و مفاهیم، رشد قابل ملاحظه ای در توفیقات و بحث آماری داشتیم لذا ما در این نقطه نباید متوقف شویم. وجه قرآنی سپاه برای مردم برجستهتر است.
سردار رفیعی آتانی افزود: سپاه صبر، ایثار، جهاد و شهادت را همگی از دل قرآن در عمل و گفتار خود پیاده کرده است و شهدای برجسته سپاه از جمله سپهبد شهید سلامی از چهرههای شاخص قرآنی این نهاد مقدس بودند و این جلوه آسمانی را به خوبی به مردم نشان دادند.
وی ادامه داد: سردار سلامی در راهبردهای دفاعی و بازدارندگی پایبند به مبانی قرآنی بود. در 20 سال گذشته در یک مرکز علمی محضر ایشان بودیم با نقل سخنان امیر مومنان(ع) فرمودند که فاصله طولانی خود و شمشیرهایتان را با دشمن با گامهای بلندتان کمتر کنید.
فرمانده سپاه استان قزوین تصریح کرد: ما باید فاصله خود را با تل آویو با پیشرفت موشکی کم می کردیم موشکهای ما همان گامهای بلندمان است که فاصله خود با دشمن را کم کردند. در گذشته با برد توپخانه بیست کیلومتر نمیشد تل آویو را هدف قرارداد اما با بهره گیری از علم فرزندان متعهد قرآنی این امر میسر شد.