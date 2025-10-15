به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه شورای استاندارد استان مرکزی، افزود: مسئولیت شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه در این خصوص بسیار سنگین است. صدور پروانه ساختمانی و یا پروانه پایان کار ساختمان بدون لحاظ گواهی استاندارد آسانسور، پذیرفتنی نیست و مسئولیت مستقیم متوجه مرجع صادرکننده خواهد بود. این موضوع باید در دستور کار جدی شهرداری‌ها قرار گیرد و به صورت ویژه به آن عمل شود.

وی ادامه داد: در تمامی مناطق استان مرکزی، متقاضیان صدور پروانه ساختمانی باید در خصوص لزوم دریافت گواهی استاندارد آسانسور توجیه شوند. این مسئله متقاضیان ساخت‌وساز در تمامی شهرها، روستاها، شهرک های صنعتی و ... را شامل می‌شود و این اولویت باید رعایت گردد. در شهرها و روستاهای کوچک نیز باید از همان ابتدا، مهندسان ناظر و شهرداری‌ها نسبت به رعایت الزامات ایمنی و استانداردسازی آسانسورها توجیه شوند.

استاندار مرکزی در خصوص آسانسورهای ساختمان‌های اداری که اعتبار مورد نیاز برای بهبود زیرساخت‌ها را ندارند، اظهار داشت: اگر اعتبار مورد نیاز برای بهسازی ساختمان جهت استانداردسازی را ندارند تا زمان تأمین اعتبار، آسانسور مجموعه توسط استاندارد پلمب شود. پلمب آسانسور فاقد گواهی ایمنی در مجموعه‌هایی که اعتبار لازم را دارند مانند بانک‌ها، بعد از یک بار اخطار و اظهار قضایی، در صورت عدم اقدام مؤثر، انجام شود.

زندیه‌وکیلی به ساختمان‌های قدیمی که امکان دریافت گواهی استاندارد ندارند اشاره داشته و تصریح کرد: برخی ساختمان‌های قدیمی به ویژه مسکونی‌ها به دلیل قدمت زیاد، امکان اعمال تغییرات در ساختمان و دریافت گواهی استاندارد را ندارند. در چنین مواردی مالکان باید نسبت به پرداخت خسارات احتمالی تعهد دهند، چرا که ریسک بیمه‌گذاری در این ساختمان‌ها بالاست. در این شرایط باید بیمه انجام شود و در صورت وقوع اتفاق، خسارت لازم توسط بیمه پرداخت شود.

وی بیان داشت: اصولاً ساختمان دارای گواهی استاندارد، به معنای کاهش احتمال خسارت و افزایش ایمنی است. هیچ نصب‌کننده‌ای نباید کار غیراستاندارد انجام دهد. باید تعداد مجریان را افزایش دهیم تا رقابت ایجاد شود، چراکه در این شرایط کیفیت نیز افزایش پیدا می‌کند. نقش نظام مهندسی ساختمان در این حوزه بسیار مهم است و باید به عنوان بازوی اجرایی استاندارد در دستگاه‌های اجرایی مستقر شود و با همکاری اداره‌کل استاندارد، فرآیند اصلاح و نظارت را پیش ببرد.

استاندار مرکزی تأکید کرد: نقش بیمه در تضمین ایمنی آسانسورهای ساختمان‌ها بسیاری ضروری است. شرکت‌های بیمه‌ای بدون دریافت گواهی استاندارد نباید اقدام به صدور بیمه‌نامه کنند. این موضوع باید به صورت تعهد قانونی در فرایند بیمه‌گذاری لحاظ شود تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود. برای آسانسورهای فاقد گواهی استاندارد در ساختمان‌های جدیدالاحداث به هیچ وجه بیمه صادر نشود و باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

زندیه‌وکیلی خواستار حساسیت بیشتر شرکت‌های بیمه نسبت به وضعیت استاندارد ساختمان‌ها شد و در این خصوص ابراز داشت: در واقع شرکت‌های بیمه‌گر در حوزه آسانسور باید به این موضوع حساس باشند، چرا که آسانسورهای دارای گواهی ایمنی کمتر دچار مشکل می شوند و در نتیجه خسارت کمتری نیز ایجاد می شود. استان مرکزی یک استان صنعتی است و توجه به کیفیت همراه با کمیت لازمه توسعه است.

وی بر ضرورت ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز در استان تأکید داشته و اضافه کرد: ساختمان‌هایی که فاقد استاندارد هستند، باید با اولویت اصلاح شوند. اگر می‌توان با میتوتمبا فرایند بازسازی این ساختمان‌ها را اصلاح کرد که باید اقدامات اولیه را انجام داد. اگر با این فرایند توان اقدامی انجام داد، در صورت نیاز باید تخریب و بازسازی صورت گیرد. این وظیفه بر عهده نظام مهندسی و اداره‌کل استاندارد است که با همکاری مالکان، فرایند بررسی و اصلاح را انجام دهند.

صدور بیمه‌نامه برای آسانسورها پس از دریافت گواهی ایمنی استاندارد مجاز است

مدیرکل استاندارد استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: بر اساس مصوبه شورای استاندارد و تأکید دادستان، صدور بیمه‌نامه برای آسانسورها در این استان تنها پس از دریافت گواهی ایمنی استاندارد مجاز است. طبق نامه معاون دادستان کل کشور مبنی بر الزام استانداردسازی پیش از صدور بیمه‌نامه، شرکت‌های بیمه موظف هستند تنها پس از دریافت گواهی ایمنی، اقدام به صدور بیمه‌نامه کنند. صدور بیمه‌نامه بدون گواهی ایمنی فاقد اعتبار قانونی است و هیچ تضمینی برای بهره‌برداران ایجاد نمی‌کند.

محمود نصرالهی با تأکید بر ضرورت ارتقاء ایمنی آسانسورها در اماکن عمومی و دولتی و با اشاره به مصوبه الزام دریافت گواهی ایمنی آسانسور توسط دستگاه‌های اجرایی، افزود: پس از تصویب این مصوبه، به تمامی دستگاه‌های اجرایی و اماکن عمومی و دولتی اعلام شد که تا زمان دریافت گواهی ایمنی، بهره‌برداری از آسانسورها مجاز نیست، بسیاری از دستگاه‌ها اقدام به اخذ گواهی کرده‌اند، اما همچنان برخی از آن‌ها تمایلی به اجرای این الزام قانونی ندارند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 32 گواهی اولیه آسانسور و در 6 ماهه نخست سال جاری 451 گواهی صادر شده است. همچنین حدود 200 مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی انجام شده تا فرآیند استانداردسازی آسانسورها تسریع شود. در این راستا خواستار تخصیص اعتبار برای اصلاح و استانداردسازی ساختمان‌ها هستیم. برخی دستگاه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی قادر به انجام اقدامات زیرساختی نیستند و این مسئله مانع صدور گواهی ایمنی شده است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی اظهار داشت: یکی از چالش‌های مهم ساختمان‌های قدیمی دولتی است که به دلیل فرسودگی تجهیزات و نبود زیرساخت‌های لازم امکان دریافت گواهی ایمنی را ندارند. از سوی دیگر برخی شرکت‌های بازرسی عملکرد نامطلوبی دارند که جای انتقاد دارد. دریافت تعرفه‌های چندبرابری توسط این شرکت‌ها موجب اعتراض بهره‌برداران شده و روند استانداردسازی را با مشکل مواجه کرده است.

