مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان قزوین:
برداشت انار از باغهای استان قزوین آغاز شد
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز برداشت انار از سطح 407 هکتار از باغهای این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد پیلهفروش با اعلام این خبر افزود: پیشبینی میشود در سال جاری بیش از 2 هزار تن انار از این میزان سطح باغات برداشت شود.
وی اضافه کرد: بیشترین سطح باغهای انار استان در شهرستان قزوین قرار دارد که از حاشیه رودخانه شاهرود در بخش الموت غربی (روستای لات) تا مناطق گستردهای در بخش طارم سفلی شامل روستاهای سنگان، دلجک، قوشچی، قلالو و آلتینکش پراکنده است.
مدیر امور باغبانی استان در ادامه گفت: ارقام انار کشتشده در باغات قزوین شامل ملس ساوه، ملس شیرین سنگان، سفید سنگان، شاهبار، قرهگل و انار ترش است که طی سالهای اخیر توسعه قابل توجهی در اراضی شیبدار منطقه یافتهاند.
پیلهفروش افزود: بخش عمده انار تولیدی استان به مصرف تازهخوری میرسد و بخشی نیز برای تولید رب و آبانار طبیعی به کارخانجات صنایع تبدیلی ارسال میشود.
وی توسعه صنایع فرآوری، بستهبندی استاندارد و معرفی ارقام اصلاحشده انار را از برنامههای سازمان جهاد کشاورزی برای افزایش ارزش افزوده، بهرهوری و اشتغال پایدار عنوان کرد.
مدیر امور باغبانی استان قزوین همچنین پاکسازی میوههای آفتزده از کف باغات و سوزاندن آنها را از مهمترین روشهای مقابله با آفت کرم گلوگاه انار دانست.