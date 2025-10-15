خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی تاکستان خبر داد؛

توقیف 2 دستگاه سواری پژو حامل لوازم آرایشی قاچاق

توقیف 2 دستگاه سواری پژو حامل لوازم آرایشی قاچاق
کد خبر : 1700633
فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از کشف 4 هزار و 58 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش 3 میلیارد ریال و توقیف 2 دستگاه خودروی پژو 405 خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تشریح این جزئیات این خبر گفت: در راستای تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قزوین-زنجان به 2 دستگاه خودروی سواری پژو 405 مشکوک شده و برای بررسی بیشتر دستور توقیف آن را صادر کردند.

وی اضافه کرد: رانندگان هر 2 خودرو که بدون توجه به دستور ایست ماموران با افزایش سرعت قصد متواری شدن از محل را داشته، با سرعت عمل ماموران در تعقیب و گریز صورت گرفته پس از طی مسافتی متوقف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان ادامه داد: پس از توقف خودروها و در بازرسی توسط ماموران تعداد 4 هزار و 58 قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی که فاقد هر گونه مجوز مثبته گمرکی بوده، کشف و 4 نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

سرهنگ عبدی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 3 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

انتهای پیام/
