دادستان قزوین خبر داد؛

تشکیل پرونده قضائی برای تنبیه بدنی دانش‌آموز قزوینی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تشکیل پرونده در پی شکایت اولیای دانش‌آموزی که مورد تنبیه بدنی قرار گرفته است، خبر داد و گفت تحقیقات لازم در این زمینه در دست انجام است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بر اساس اعلام علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین این پرونده  در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین در دست رسیدگی است و در صورت احراز اتهام، با مرتکبین مطابق قانون برخورد خواهد شد.

این مقام قضایی با تقبیح هرگونه تنبیه بدنی در محیط‌های آموزشی، بر عزم قوه قضائیه برای احقاق حقوق دانش‌آموز آسیب‌دیده و خانواده محترم وی، تأکید کرد و گفت : در صورت اثبات هرگونه آسیب و جراحت جسمی و روحی به دانش‌آموز، دادگاه مطابق با مقررات قانونی با عاملان این امر برخورد جدی خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: فرهنگیان عزیز به عنوان الگوهای عملی و پرچمداران تربیت نسل آینده ایران عزیز، نقش به سزایی در تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم ایفا می‌کنند. البته در هر سیستم و ساختار گسترده‌ای امکان بروز تخلف از سوی افراد وجود دارد، اگرچه این اتفاق در نظام آموزشی ما پذیرفتنی نیست، تأکید کرد که هرگونه تخلف قطعاً و مطابق با قانون مورد رسیدگی جدی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است: در روزهای اخیر اخباری درباره ضرب و شتم یک دانش‌آموز توسط مدیر مدرسه در قزوین منتشر شده بود.  و ادره کل آموزش و پرورش استان قزوین  نیز از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی این ماجرا و  ارسال پرونده به هیئت تخلفات اداری خبر داده بود.

