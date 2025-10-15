به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی احمدی امروز چهارشنبه ۲۳ مهر در نشست شورای انرژی استان فارس که همراه با آیین امضای قرارداد خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس در این استان برگزار شد، افزود: امید داریم در آینده خطوط ریلی بوشهر و عسلویه نیز راه‌اندازی شود تا انتقال محصولات پتروشیمی و سوخت با راه‌آهن انجام شود. این اقدامات به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی در بخش انرژی کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر اهمیت سفرهای استانی کمیسیون و جمع‌بندی نظارت‌ها، گفت: کمیسیون انرژی به صورت مستمر بر اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین سوخت و برق و رفع موانع قانونی و عملیاتی در حوزه انرژی نظارت دارد و با همکاری وزارتخانه‌ها و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کند مسائل استان فارس و صنایع بزرگ کشور به نتیجه برسد.

حجت الاسلام احمدی گفت: استان فارس با ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بالایی دارد و حضور استاندار لایق و کاردان، با اشراف بر ظرفیت‌های استان، باعث خدمتگزاری موثر و رضایتمندی مردم شده است.

وی افزود: اعضای کمیسیون انرژی، چه در کمیسیون و چه در سفرهای استانی، از دیدگاه‌های کارشناسی مسئولان و مدیران استفاده کرده‌اند و همواره دغدغه‌های مردم و صنایع استان را دنبال کرده‌اند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اهمیت برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده است تا احکام برنامه هفتم را احصا و بر اجرای آن نظارت کند. این کارگروه با حضور دولتمردان، کارشناسان و نمایندگان مجلس، بند به بند چالش‌ها و مسائل را بررسی می‌کند و گزارش‌های آن در اختیار کمیسیون قرار می‌گیرد.

احمدی تصریح کرد: این کارگروه، علاوه بر مسائل انرژی، راهکارهای قانونی و اجرایی برای صنایع و پروژه‌های توسعه‌ای را نیز پیگیری می‌کند.

وی به اقدامات کمیسیون برای حمایت از صنایع بزرگ اشاره کرد و گفت: برای پتروشیمی‌ها، فولاد و صنایع بزرگ راهکارهای تامین خوراک در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است.

احمدی همچنین از بهره‌برداری از گازهای مشعل به عنوان سوخت صنعتی خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران با استفاده از این منابع، علاوه بر تأمین انرژی، در توسعه فناوری و بهره‌وری مشارکت می‌کنند. کمیسیون انرژی نه تنها مانع نبوده، بلکه از سرمایه‌گذاران حمایت کرده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: سفرهای استانی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این جلسات، مدیران صنایع، بخش خصوصی و مسئولان استانی دغدغه‌ها و مشکلات خود را بیان می‌کنند. این اطلاعات پس از بازگشت به تهران مورد بررسی و مصوب می‌شود و کمیسیون با حضور کارشناسان پیگیری می‌کند تا مسائل انرژی و موانع قانونی رفع شود.

احمدی افزود: کمیسیون انرژی در کنار نظارت بر برنامه هفتم، به بررسی موضوعاتی مانند سوخت زمستانی، کمبود برق تابستانی و ناترازی انرژی می‌پردازد و با جلسات کارشناسی با حضور مدیران ملی و وزیران مربوطه، راهکارهای عملی ارائه می‌دهد.

وی گفت: جلسات استانی پلی بین مجلس، دولت و بخش خصوصی است. آنچه در تهران مطرح می‌شود، در استان‌ها با حضور مدیران و متخصصان مرور و جمع‌بندی می‌شود و مصوبات و راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات اجرایی به نتیجه می‌رسد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین با اشاره به نقش تعامل نمایندگان و استاندار فارس در پیگیری پروژه‌های انرژی، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها، جلوگیری از قاچاق سوخت و ارتقای بهره‌وری در صنایع نفت و گاز تاکید کرد و از انعقاد قراردادهای مهم در حوزه انرژی قدردانی کرد.

وی با اشاره به بازدید از نمایشگاه‌های نفت، گاز و پتروشیمی بیان کرد: این نمایشگاه‌ها نماد پیوند علم، صنعت و مدیریت در مسیر توسعه پایدار هستند. صنایع باید از تولیدمحوری صرف عبور کنند و به سمت نوآوری، ارزش افزوده و صادرات حرکت کنند.

احمدی تاکید کرد: رویکرد کمیسیون انرژی بر سه اصل راهبردی شامل ارتقای حکمرانی انرژی، افزایش بهره‌وری و تحقق عدالت منطقه‌ای است. تعامل با وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی، قرارگاه خاتم و پیمانکاران توانسته دغدغه‌های انرژی را به حداقل برساند. انرژی امروز صرفاً منبع سوخت نیست، بلکه رکن امنیت کشور است.

انتهای پیام/