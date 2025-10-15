خبرگزاری کار ایران
دادستان کرمانشاه خبر داد:

دستگیری ۲ عضو شورای شهر کرمانشاه به اتهام اختلاس و ارتشاء

دستگیری ۲ عضو شورای شهر کرمانشاه به اتهام اختلاس و ارتشاء
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از دستگیری هفت نفر از جمله دو عضو شورای شهر کرمانشاه به اتهام تشکیل شبکه ارتشاء و اختلاس خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  حمیدرضا کریمی، روز چهارشنبه ۲۳ مهر، در جمع خبرنگاران، با اعلام این خبر اظهار کرد: دو عضو شورای شهر، یکی از شهرداران مناطق هشتگانه شهرداری، یک مدیر و دو کارمند شهرداری و یک آپارتمان ساز از جمله دستگیرشدگان هستند. 

وی تاکید کرد: این افراد متهم به فساد مالی و سوء استفاده از موقعیت شغلی خود در شورای شهر و شهرداری کرمانشاه هستند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر، از مجموع هفت متهم این پرونده، پنج نفر با قرار بازداشت موقت زندانی و تحقیقات از آنان برای روشن شدن تمامی ابعاد جرایم آنان ادامه دارد و دو نفر دیگر با صدور قرار تأمین کیفری مناسب (وثیقه) فعلا آزاد شده‌اند.

وی افزود: این افراد متهم به تشکیل یک شبکه پیچیده فساد مالی هستند که در آن مبالغ هنگفتی از منابع عمومی و پروژه‌های شهرداری به نفع خود برداشت کرده‌اند. 

دادستان کرمانشاه تاکید کرد: برخی از اعضای این شبکه همچنین متهم به دریافت رشوه برای تسهیل در پروژه‌های ساختمانی و اجرایی در سطح شهر هستند.

وی تصریح کرد: تحقیقات پرونده جهت شناسایی تمامی مرتبطین با موضوع و کشف جرایم ارتکابی همچنان ادامه دارد و با توجه به مستندات به دست آمده، احتمال احضار یا جلب افراد دیگر در روزهای آینده وجود دارد.

کریمی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی گفت: دستگاه قضائی با هیچ فرد، گروه یا جناحی که بخواهد به اموال عمومی و بیت‌المال دست‌درازی کند، مماشات نخواهد کرد و با قاطعیت در چارچوب قانون با عوامل مفسده‌انگیز برخورد خواهد شد.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روند رسیدگی به این پرونده، تمامی مستندات و مدارک مرتبط با فساد مالی این افراد به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات قضائی بر اساس عدالت و قانون اتخاذ خواهد شد.

