منطقه ویژه اقتصادی شیراز الگوی موفق بخش خصوصی در توسعه اقتصاد ملی است

به گزارش ایلنا، محمدرضا سلیمی جهرمی امروز ۲۳مهرماه در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شیراز (اکسپو ۲۰۲۵) با اشاره به وجود هفت منطقه ویژه اقتصادی در استان فارس افزود: یکی از موفق‌ترین این مناطق، منطقه ویژه اقتصادی شیراز است که با مشارکت بخش خصوصی اداره می‌شود و الگویی مؤثر برای سایر مناطق کشور محسوب می‌شود.

به گفته وی، مناطق ویژه اقتصادی شیراز ، جهرم، کازرون، لامرد، مرودشت، فسا و نی‌ریز نیز از جمله مناطق فعال یا در حال شکل‌گیری در استان هستند که برخی از آن‌ها دارای سازمان مسئول بوده و برخی دیگر در انتظار جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای آغاز فعالیت هستند.

سلیمی جهرمی تأکید کرد: راه‌اندازی هر منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند به ایجاد اشتغال گسترده، افزایش تولید داخلی، خودکفایی و رونق اقتصادی استان کمک کند. وی افزود: در قوانین مربوط به تأسیس مناطق ویژه اقتصادی، مشوق‌ها و تسهیلات مؤثری پیش‌بینی شده است که در صورت استفاده صحیح از آن‌ها، می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.

مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی کشور، یکی از مهم‌ترین مزایای فعالیت در این مناطق را صدور مجوزهای یکپارچه دانست و گفت: فعالان اقتصادی در مناطق ویژه نیازی به مراجعه به چندین دستگاه برای اخذ مجوز ندارند و می‌توانند از طریق سازمان مسئول منطقه تمامی مجوزهای لازم را دریافت کرده و روند کار خود را تسریع کنند.

وی با اشاره به نقش این مناطق در تکمیل زنجیره ارزش و رشد تولید ناخالص داخلی کشور تصریح کرد: اگر مناطق ویژه به درستی شناسایی و مدیریت شوند، سهم قابل توجهی در افزایش GDP کشور خواهند داشت.

سلیمی جهرمی در ادامه، منطقه ویژه اقتصادی شیراز را یکی از نمونه‌های موفق کشور دانست و گفت: این منطقه با مدیریت بخش خصوصی به الگویی برجسته از مشارکت بخش غیردولتی در توسعه اقتصادی تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آن به بهره‌برداری رسیده و بخشی دیگر نیز در حال احداث است که نشان از استقبال گسترده سرمایه‌گذاران دارد.

وی همچنین به پروژه بزرگ «شهر سلامت» به عنوان یکی از سایت های منطقه ویژه اقتصادی شیراز اشاره کرد و افزود: این طرح به‌عنوان یکی از مزیت‌های مهم این منطقه، با هدف توسعه خدمات سلامت، جذب گردشگر درمانی و ارتقای جایگاه شیراز به‌عنوان قطب پزشکی جنوب کشور در حال اجراست.

سلیمی جهرمی ابراز امیدواری کرد که فاز نخست شهر سلامت در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد و نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان و کشور ایفا کند.

