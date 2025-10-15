دستگیری قاتل بلافاصله پس از وقوع قتل در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: بامداد ۲۲ مهر ماه سال جاری، در پی گزارش پلیس ۱۱۰ مبنی بر درگیری دو نفر منجر به جرح در یکی از خیابان های شهر شیراز، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد جوان ۲۴ ساله ای با دوست ۲۷ ساله خود درگیر شده و وی را با سلاح سرد مجروح و از صحنه متواری گردیده است.

زراعتیان با بیان اینکه فرد مجروح بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد، گفت: اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت .

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، فرد قاتل بلافاصله پس از وقوع قتل توسط مأموران کلانتری ۱۲ فخرآباد شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ زراعتیان در پایان با بیان اینکه فرد قاتل در تحقیقات انگیزه خود از ایجاد درگیری را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد، گفت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

