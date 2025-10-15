ظرفیت های نهفته در هر منطقه زمینه ساز ایجاد اشتغال است

به گزارش ایلنا از همدان، فاطمه آروانه در دیدار با فرماندار کبودرآهنگ گفت: این دیدار در راستای رایزنی و توسعه مهارتی، ارتقای مهارت و ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفته است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت:ظرفیت نهفته ای در هر شهرستان وجود دارد د که با تشکیل تیم کارشناسی و ارزیابی فعالیت را بر مبنای آن ظرفیت بنا می گذاریم.

فرماندار کبودراهنگ نیز با اشاره به لزوم توجه به آموزش‌های مهارتی در رفع معضل بیکاری در این شهرستان گفت: ارائه آموزش های نوین در حوزه هوش مصنوعی و همچنین آموزش های فنی و حرفه ای همسو و متناسب با نیاز بازار بسیار حائر اهمیت است.

موسوی اظهار داشت:با فراگیری آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای می توانیم وضعیت اشتغال مولد را متحول کنیم.

