به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در شهر‌های کارون با ۱۷۹، اندیمشک ۱۵۷، شوشتر ۱۵۲، اهواز و خرمشهر ۱۴۷، بهبهان ۱۴۲، دشت آزادگان ۱۳۸، دزفول ۱۰۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارند.

دراین مدت شهر‌های آغاجاری با ۱۱۳، ماهشهر ۱۱۱ و هویزه ۱۰۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهند.

گفتنی است؛ شهر‌های آبادان، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان وضعیت قابل قبول دارند.

