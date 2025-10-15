خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دوازده شهر خوزستان در وضعیت آلودگی‌های هوا قرار گرفتند

دوازده شهر خوزستان در وضعیت آلودگی‌های هوا قرار گرفتند
کد خبر : 1700414
لینک کوتاه کپی شد.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۹ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۳ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در شهر‌های کارون با ۱۷۹، اندیمشک ۱۵۷، شوشتر ۱۵۲، اهواز و خرمشهر ۱۴۷، بهبهان ۱۴۲، دشت آزادگان ۱۳۸، دزفول ۱۰۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارند.

دراین مدت شهر‌های آغاجاری با ۱۱۳، ماهشهر ۱۱۱ و هویزه ۱۰۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهند.

گفتنی است؛ شهر‌های آبادان، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان وضعیت قابل قبول دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ