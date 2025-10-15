به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه بیست و سوم مهرماه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با تاکید بر نقش حیاتی منطقه زاگرس در امنیت و توسعه کشور گفت: با وجود برخورداری ۱۲ استان زاگرس‌نشین از منابع غنی طبیعی، تاکنون در برنامه‌ریزی‌های ملی توجه شایسته‌ای به این منطقه نشده و فرصت‌های بزرگی از دست رفته است.

وی افزود: منطقه زاگرس یکی از فرصت‌های استثنایی کشور است که به رغم دارا بودن موقعیت استراتژیک، منابع فراوان و مردمانی سخت‌کوش، در سیاست‌های کلان توسعه مغفول مانده و بی‌توجهی به این منطقه موجب افزایش مهاجرت، گسترش فقر و بیکاری و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ شده است.

استاندار لرستان ادامه داد: در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور نیز تاکید شد برای رفع مشکلات مسکن و تسهیل سرمایه‌گذاری، باید اختیارات زمین و اراضی به استانداران تفویض شود تا فرآیندهای طولانی و بروکراسی وزارتخانه‌ها مانع توسعه استان‌ها نشود.

وی با اشاره به تاخیر ۶ ماهه در تصویب مصوبات استانی وزارتخانه‌ها گفت: این روند علاوه بر کاهش ارزش اعتبارات در اثر تورم، انگیزه سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند و موجب رکود طرح‌های اقتصادی می‌شود.

شاهرخی اظهار داشت: همدلی و وفاق قابل توجهی میان دستگاه‌های دولتی و خصوصی لرستان نهادینه شده و این استان آمادگی خوبی برای جهش توسعه‌ای دارد.

استاندار لرستان گفت: در حال حاضر استان‌های برخوردار مرکزی به دلیل توسعه نامتوازن با بحران‌هایی همچون کمبود آب، آلودگی محیط زیست و چالش‌های زیرساختی روبه‌رو هستند، در حالیکه استان‌های زاگرس‌نشین از منابع طبیعی بکر و دست‌نخورده‌ای برخوردارند که می‌تواند توازن توسعه کشور را بازگرداند.

وی با بیان اینکه لرستان از ظرفیت‌های بی‌نظیری در کشور برخوردار است، تصریح کرد: این استان به تنهایی ۱۲ و نیم درصد منابع آب کشور را در اختیار دارد و با وجود داشتن ۸۰۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت، از کمترین واحدهای صنعتی بهره‌مند است.

شاهرخی از حمایت‌های رئیس‌جمهور و وزارت صمت در زمینه زیرساخت‌های آب و انرژی استان قدردانی کرد و افزود: پروژه‌های نیمه‌تمام شناسایی و اولویت‌بندی شده و مسیر توسعه استان بر پایه برنامه‌محوری در حال پیشرفت است.

استاندار لرستان با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیت‌ها، لرستان می‌تواند به عنوان نقطه اتکای ملی در توسعه پایدار، امنیت مرزها و کاهش بیکاری نقش‌آفرینی کند.

شاهرخی تاکید کرد: زاگرس و لرستان ظرفیت‌های استثنایی برای کمک به عبور کشور از بحران‌های اقتصادی دارند و لازم است در سیاست‌های کلان توسعه‌ای، نگاه ویژه‌ای به این منطقه صورت گیرد.

