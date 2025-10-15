فرماندار تکاب:
حمایت همهجانبه از هنر خوشنویسی شهرستان تکاب در دستور کار قرار دارد
فرماندار شهرستان تکاب با تاکید بر جایگاه ویژه و ارزشمند هنر اصیل خوشنویسی در فرهنگ، خواستار حمایت جدی مسئولان از خوشنویسی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نیکنام، در دیدار با اعضای انجمن خوشنویسان به مناسبت هفته خوشنویسی، بر جایگاه ویژه و ارزشمند این هنر اصیل در فرهنگ، تأکید کرد و خواستار حمایت جدی مسئولان از خوشنویسی شد.
نیکنام با اشاره به اهمیت حفظ و توسعه هنر خوشنویسی به عنوان میراث فرهنگی ارزشمند، گفت:خوشنویسی هنر ماندگار و ریشهداری است که حفظ آن وظیفه همگانی است.
وی پتانسیل بینظیر هنرمندان و اساتید برجسته شهرستان تکاب را زمینهساز توسعه هرچه بیشتر این هنر دانست.
فرماندار تکاب همچنین بر ضرورت فراهمسازی بستر مناسب برای فعالیتهای مستمر انجمن خوشنویسان تأکید کرد و از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خواست تا پیگیریهای لازم را در این زمینه آغاز کند.
وی افزود:برگزاری جشنوارههای خوشنویسی با هدف حمایت عملی از هنرمندان و معرفی استعدادهای منطقه، با برنامهریزی دقیق در دستور کار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن خوشنویسان قرار گیرد.
گفتنی است؛در پایان این نشست صمیمی، یاد و خاطره استاد مرحوم اباصلت صادقی، از اساتید برجسته خوشنویسی کشور، گرامی داشته شد.