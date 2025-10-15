به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نیکنام، در دیدار با اعضای انجمن خوشنویسان به مناسبت هفته خوشنویسی، بر جایگاه ویژه و ارزشمند این هنر اصیل در فرهنگ، تأکید کرد و خواستار حمایت جدی مسئولان از خوشنویسی شد.

نیکنام با اشاره به اهمیت حفظ و توسعه هنر خوشنویسی به عنوان میراث فرهنگی ارزشمند، گفت:خوشنویسی هنر ماندگار و ریشه‌داری است که حفظ آن وظیفه همگانی است.

وی پتانسیل بی‌نظیر هنرمندان و اساتید برجسته شهرستان تکاب را زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر این هنر دانست.

فرماندار تکاب همچنین بر ضرورت فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت‌های مستمر انجمن خوشنویسان تأکید کرد و از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خواست تا پیگیری‌های لازم را در این زمینه آغاز کند.

وی افزود:برگزاری جشنواره‌های خوشنویسی با هدف حمایت عملی از هنرمندان و معرفی استعدادهای منطقه، با برنامه‌ریزی دقیق در دستور کار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن خوشنویسان قرار گیرد.

گفتنی است؛در پایان این نشست صمیمی، یاد و خاطره استاد مرحوم اباصلت صادقی، از اساتید برجسته خوشنویسی کشور، گرامی داشته شد.

