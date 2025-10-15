خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار تکاب:

حمایت همه‌جانبه از هنر خوشنویسی شهرستان تکاب در دستور کار قرار دارد

حمایت همه‌جانبه از هنر خوشنویسی شهرستان تکاب در دستور کار قرار دارد
کد خبر : 1700355
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان تکاب با تاکید بر جایگاه ویژه و ارزشمند هنر اصیل خوشنویسی در فرهنگ، خواستار حمایت جدی مسئولان از خوشنویسی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نیکنام،  در دیدار با اعضای انجمن خوشنویسان به مناسبت هفته خوشنویسی، بر جایگاه ویژه و ارزشمند این هنر اصیل در فرهنگ، تأکید کرد و خواستار حمایت جدی مسئولان از خوشنویسی شد.

نیکنام با اشاره به اهمیت حفظ و توسعه هنر خوشنویسی به عنوان میراث فرهنگی ارزشمند، گفت:خوشنویسی هنر ماندگار و ریشه‌داری است که حفظ آن وظیفه همگانی است.

 وی پتانسیل بی‌نظیر هنرمندان و اساتید برجسته شهرستان تکاب را زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر این هنر دانست.

فرماندار تکاب همچنین بر ضرورت فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت‌های مستمر انجمن خوشنویسان تأکید کرد و از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خواست تا پیگیری‌های لازم را در این زمینه آغاز کند.

وی افزود:برگزاری جشنواره‌های خوشنویسی با هدف حمایت عملی از هنرمندان و معرفی استعدادهای منطقه، با برنامه‌ریزی دقیق در دستور کار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن خوشنویسان قرار گیرد.

گفتنی است؛در پایان این نشست صمیمی، یاد و خاطره استاد مرحوم اباصلت صادقی، از اساتید برجسته خوشنویسی کشور، گرامی داشته شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ