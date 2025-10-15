خبرگزاری کار ایران
مدیر کل صمت لرستان:

۹۸۰ طرح صنعتی نیمه‌تمام در استان وجود دارد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: ۹۸۰ طرح صنعتی نیمه‌تمام در استان وجود دارد که بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی، شامل ۲۴۰ طرح با پیشرفت بین ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۴۲ طرح با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن جعفری امروز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان به سند راهبردی توسعه استان اشاره کرد و اظهار داشت: از مجموع طرح‌های پیشران اقتصادی، ۲۹ طرح مربوط به بخش صنعت است که سه طرح تا پایان ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسیده و ۲ طرح دیگر نیز نیمه نخست امسال وارد مرحله تولید آزمایشی شده است. 

وی افزود: مجموع سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ۴۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۰ طرح دیگر نیز تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید. 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان یادآور شد: در سند توسعه استان ۱۵۷ طرح اولویت‌دار نیز تعریف شده که تاکنون برای ۳۱ طرح آن پروانه بهره‌برداری صادر شده است. 

وی کمبود نقدینگی و تامین مالی را از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود وزارت صمت از طریق صندوق‌های زیرمجموعه خود از جمله صندوق ضمانت صادرات، صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق‌های تامین مالی، تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی لرستان را فراهم کند. 

جعفری همچنین به مشکل تخصیص ارز برای واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: برخی از واحدهای تولیدی استان بیش از ۳۰۰ روز کاری در صف تخصیص ارز مانده‌اند، در حالیکه بسیاری از این واحدها برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خود به ارز نیاز دارند. 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه معادن لرستان گفت: امسال ۱۴ معدن بزرگ استان به سامانه مانیتورینگ مجهز شده‌اند تا میزان استخراج آن‌ها به صورت دقیق پایش شود همچنین موضوع تامین سوخت و زیرساخت معادن از چالش‌های جدی این بخش و افزایش سهمیه سوخت استان ضروری است. 

وی با اشاره به تاکید استاندار لرستان بر حمایت از صنایع معدنی افزود: بازسازی و نوسازی واحدهای فرآوری مواد معدنی باید با استفاده از ظرفیت‌های ایمیدرو انجام شود تا صنایع استان متناسب با مواد معدنی موجود توسعه یابد. 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان بر لزوم هدایت سرمایه‌گذاران جدید به استان تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به شکل‌گیری منطقه اقتصادی خرم‌آباد در ۶ ماه گذشته و ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان ارائه مشوق‌های ویژه برای جذب سرمایه‌گذاران در استان فراهم شده است. 

جعفری گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در استان وجود دارد که از این تعداد، یک‌هزار و ۲۷ واحد فعال، ۱۰۵ واحد نیمه‌فعال و ۲۲۰ واحد نیز تعطیل هستند.

