خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف محموله توتون در تالش

توقیف محموله توتون در تالش
کد خبر : 1700322
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی تالش از کشف ۳ تن و ۳۰ کیلوگرم توتون قاچاق در بازرسی از یک دستگاه کامیون توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از تالش، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: ماموران انتظامی این شهرستان به منظور مقابله با قاچاق، حین گشت‌زنی به یک دستگاه کامیون که در حال تردد در سطح شهر بود، مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش از کشف ۳ تن و ۳۰ کیلوگرم توتون قاچاق در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود: متهم ۵۱ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ عباس حقیقی نیا اشاره به اینکه کارشناسان ارزش توتون‌های کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: شهروندان می‌توانند در صورت برخورد با موارد مشابه، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ