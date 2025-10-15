خبرگزاری کار ایران
اعتراضات مردم دیلمان به طرح هادی حق است

بازرس کل گیلان با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی مشکلات طرح هادی در استان گفت: اعتراضات مردم دیلمان به طرح هادی به حق است.

به‌گزارش ایلنا از رشت، احمد آقایی بازرس کل استان گیلان با همراهی معاونین و سربازرسان بازرسی کل روز گذشته با سفر به بخش دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل، میز خدمت مردمی برپا کردند تا از نزدیک مشکلات و درخواست‌های مردم این منطقه را بررسی کنند.

سیده زهرا میراعلمی فرماندار سیاهکل در حاشیه برگزاری این میز خدمت با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در بین مردم، اظهار داشت: هدف از برگزاری میز خدمت، تسهیل در ارتباط مستقیم مردم با مسئولان و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی است.

همچنین، آقایی در ادامه و بعد از برگزاری میز خدمت در مسجد صاحب الزمان (عج) دیلمان، از برخی مناطق شهر که دارای بیشترین شکایت به دلیل وجود طرح هادی بودند بازدید به عمل آورد و از نزدیک مشکلات مردم در این مناطق را مورد بررسی قرار داد.

در این سفر، مدیران کل بنیاد مسکن، منابع طبیعی، محیط زیست، مدیریت بحران و هلال احمر استان نیز بازرس کل را همراهی می‌کردند و در نشستی راهکارهای رفع موانع و مشکلات مردم، به‌ویژه در حوزه طرح هادی شهر دیلمان را مورد بررسی قرار دادند

بازرس کل استان گیلان با انتقاد از وضعیت اجرای طرح هادی در این منطقه گفت: طرح هادی فی نفسه بسیار مفید است اما بی‌تدبیری برخی مدیران و نحوه اجرا آن باعث اعتراضات زیادی از طرف مردم شده است که با بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید که بیشتر اعتراضات مردم به حق بوده است.

آقایی با تاکید بر این موضوع که نقش بازرسی در این جلسات جنبه نظارتی دارد و در کار اجرایی دستگاه‌ها دخالت نمی‌کند، افزود: هر چه زودتر کارگروهی برای بررسی موضوع اجرای طرح هادی در کل استان تشکیل خواهد شد تا مشکلات پیش آمده مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد.

