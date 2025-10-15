ادارات و دستگاههای اجرایی لرستان پنجشنبهها دورکار شدند
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت: در پی ابلاغ اختیار هیات دولت به استانداران برای مدیریت هوشمند مصرف انرژی، ساعات کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان در روزهای پنجشنبه بهصورت دورکاری تعیین شد.
به گزارش ایلنا، حمید کشکولی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو مصوبه هیات دولت مبنی بر واگذاری اختیار تنظیم ساعات کاری و نحوه فعالیت ادارات به استانداران در راستای تحقق راهبردهای کلان دولت در زمینه مدیریت هوشمند مصرف انرژی و کاهش مشکلات ناشی از ناترازی آن، مقرر شد ساعات کاری دستگاههای اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریهای استان لرستان در روزهای پنجشنبه بهصورت دورکاری انجام شود.
وی گفت: هدف از اجرای این تصمیم، افزایش بهرهوری، صرفهجویی در مصرف انرژی و تحکیم بنیان خانواده با ایجاد تعادل میان زندگی کاری و شخصی کارکنان است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان خاطرنشان کرد: بر اساس این ابلاغیه، دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی و امدادی، اورژانس، بیمارستانها، واحدهای آتشنشانی و مراکز تامین کالاهای اساسی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.