مشاهده دود در فرودگاه شهرکرد مربوط به مانور اضطراری است

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه، مانور طرح اضطراری در فرودگاه شهدای شهرکرد برگزار می‌شود.

به گفته روابط عمومی این فرودگاه، هدف از برگزاری مانور، حفظ آمادگی نیروهای امدادی، انتظامی و عملیاتی در شرایط بروز حوادث و سوانح هوایی است.

در جریان اجرای این مانور ممکن است دود در آسمان شهرکرد مشاهده شود و تردد خودروهای امدادی در مسیر فرودگاه افزایش یابد.

روابط عمومی فرودگاه شهرکرد از شهروندان خواست با مشاهده این وضعیت نگران نباشند، چرا که تمامی فعالیت‌ها در چارچوب مانور اضطراری و با هماهنگی دستگاه‌های امدادی و ایمنی انجام می‌شود.

