خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشاهده دود در فرودگاه شهرکرد مربوط به مانور اضطراری است

مشاهده دود در فرودگاه شهرکرد مربوط به مانور اضطراری است
کد خبر : 1700278
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی فردوگاه شهرکرد گفت: در جریان اجرای مانور طرح اضطراری ممکن است دود در آسمان مشاهده شود و تردد خودروهای امدادی در مسیر فرودگاه افزایش یابد.

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه، مانور طرح اضطراری در فرودگاه شهدای شهرکرد برگزار می‌شود.

به گفته روابط عمومی این فرودگاه، هدف از برگزاری مانور، حفظ آمادگی نیروهای امدادی، انتظامی و عملیاتی در شرایط بروز حوادث و سوانح هوایی است.

در جریان اجرای این مانور ممکن است دود در آسمان شهرکرد مشاهده شود و تردد خودروهای امدادی در مسیر فرودگاه افزایش یابد.

روابط عمومی فرودگاه شهرکرد از شهروندان خواست با مشاهده این وضعیت نگران نباشند، چرا که تمامی فعالیت‌ها در چارچوب مانور اضطراری و با هماهنگی دستگاه‌های امدادی و ایمنی انجام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ