به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه ایرانی امروز سه‌شنبه در جلسه کارگروه شورای راهبردی زنان دفاع مقدس استان با اشاره به تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی شورا گفت: تلاش بر آن است تا با برنامه‌ریزی دقیق، تدوین تاریخ شفاهی بانوان ایثارگر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، نقش واقعی زنان در دفاع مقدس بیش از پیش تبیین و مستند شود.

وی در ادامه با تقسیم نقش بانوان در سه دوره پیش از جنگ، دوران دفاع مقدس و پس از جنگ افزود: پیش از آغاز جنگ تحمیلی، بانوان با حضور فعال در صحنه‌های انقلاب، شکل‌گیری تظاهرات، پشتیبانی از نیروهای مردمی و تقویت روحیه انقلابی در خانواده‌ها، زمینه‌ساز مقاومت ملی شدند. آنان با تربیت فرزندان انقلابی و ترویج فرهنگ ایمان و شجاعت، پایه‌های فکری و اعتقادی جامعه را برای ایستادگی در برابر دشمن مستحکم کردند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان به جایگاه بی‌بدیل بانوان در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اشاره کردو

خاطرنشان کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس، زنان ایران قهرمانانه در خطوط پشتیبانی، امداد و تدارکات، حضور در بیمارستان‌ها، کمک به مجروحان، دوخت لباس رزمندگان، تأمین آذوقه، و حتی اعزام داوطلبانه به مناطق جنگی نقش‌آفرینی کردند. آنان نه‌تنها همسران و فرزندان رزمنده خود را با عشق به جبهه‌ها بدرقه کردند، بلکه خود نیز در بسیاری از مواقع دوشادوش مردان در صحنه‌های دفاع از میهن ایستادند.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم فرهنگ ایثار در دوره پس از جنگ اظهار داشت: پس از پایان جنگ، بانوان ایثارگر و مادران شهدا با صبر و استقامت خود، پیام‌آور آرامش و بازسازی فرهنگی کشور شدند. آنان با تربیت نسلی مؤمن، متعهد و انقلابی، ارزش‌های دفاع مقدس را به نسل‌های بعد منتقل کردند و امروز نیز رسالت بزرگ‌تری بر دوش دارند؛ تبیین و روایت درست از آن دوران باشکوه برای جوانان و دختران امروز.

ایرانی گفت: دفتر امور زنان و خانواده استانداری لرستان با همراهی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و دستگاه‌های اجرایی استان، در مسیر مستندسازی، روایتگری، برگزاری همایش‌ها و ترویج فرهنگ مقاومت گام‌های مؤثری برخواهد داشت. چرا که اعتقاد داریم گفتمان زن ایرانیِ مقاوم، مادرانه و ایثارگر باید چراغ راه نسل‌های آینده این سرزمین باشد.

همچنین سرهنگ نیک‌روش مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، بر اهمیت مشارکت ادارات و نهادها در جمع‌آوری آثار، مستندات و روایت‌های زنان حماسه‌ساز تأکید کرد و افزود: ضروری است دستگاه‌های اجرایی با ارائه طرح‌ها و پیشنهادات خود در راستای اهداف شورا، نقش فعالی در حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ایفا کنند.

