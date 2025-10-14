مدیرکل میراث فرهنگی لرستان؛
پیشینه تولید انار در سیاب به ۱۸۰۰ سال پیش برمیگردد
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان با اشاره به اینکه این استان به عنوان پایلوت میز گردشگری کشاورزی انتخاب شده است گفت: پیشینه تولید انار در سیاب به ۱۸۰۰ سال پیش برمیگردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عطا حسنپور روز سهشنبه بیست و دوم مهر ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیشینه برگزاری جشنواره انار به سال ۱۴۰۲ برمیگردد که به عنوان یکی از رویدادها در تقویم گردشگری کشور ثبت شد و یکی از میزهای تخصصی گردشگری کشور، میز گردشگری کشاورزی بوده که لرستان به عنوان پایلوت این میز انتخاب شده که دلیل انتخاب لرستان، انارستان سیاب است.
وی ادامه داد: طبق کاوشهای انجام شده، یک شهر مربوط به دوره ساسانی در ۷ کیلومتری منطقه زیرتنگ سیاب کشف شد که گچبریهای این شهر دارای نقش انار بود و پیشینه باغداری و تولید انار را به ۱۸۰۰ سال پیش برمیگردد.
حسنپور تصریح کرد: در کنار این جشنواره، یک روستابازار ایجاد خواهد شد که صنایع دستی هنرمندان منطقه، به معرض فروش قرار داده شده و همچنین از تمام تورهای گردشگری سراسر کشور دعوت شده که طی ۵ روز برگزاری این جشنواره در این منطقه حضور داشته باشند.
کیانی مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان نیز در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: سالانه حدود ۳۰ هزارتن انار از متمرکزترین و بزرگترین باغ انار کشور، یعنی انارستان زیرتنگ سیاب برداشت میشود.
وی در جلسه کمیته کشاورزی شهرستان کوهدشت بیان کرد: در سال اخیر، بزرگترین عامل افت تولیدمحصول دمای بالا و خشکی هوا بود. افزایش دما باعث افزایش تنفس و کاهش میزان مواد تولیدی محصول میشود.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان اضافه کرد: در استان ۵۰ هزار هکتار باغ وجود دارد که ۲۴ گونه گیاهی و تقریبا ۳۵۰۰ هکتار باغ مثمر است. بزرگترین و متمرکزترین باغ کشور، باغ انار تنگ سیاب است که حدود ۱۲۰۰ هکتار و تولید سالانه ۳۰ هزار تن دارد.
کیانی تصریح کرد: بخشی از انار تولیدی روانه استانهای دیگر شده و درصد کمی بهصورت غیرمنظم به کشورهای عربی خصوصا عراق صادر شده، اما عمده انار تولیدی در کشور مصرف میشود. همچنین انارهای درجه سه و آفتابسوخته به کارخانههای فرآوری ارسال میشود، صنایع تبدیلی بیشتر بهصورت خانگی بوده و بزرگترین سایت فرآوری کارخانه تولید رب انار سیاب است.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی باید صرفه اقتصادی داشته باشد و طبیعی است بخشی از تولیدات خام به خارج استان ارسال شود. حجم تولید استان در برخی محصولات از جمله فلفل دلمهای کم است و به همین دلیل این محصولات با نام استانهای دیگر صادر میشود.