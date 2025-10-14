به گزارش خبرنگار ایلنا، عطا حسن‌پور روز سه‌شنبه بیست و دوم مهر ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیشینه برگزاری جشنواره انار به سال ۱۴۰۲ برمی‌گردد که به عنوان یکی از رویدادها در تقویم گردشگری کشور ثبت شد و یکی از میزهای تخصصی گردشگری کشور، میز گردشگری کشاورزی بوده که لرستان به عنوان پایلوت این میز انتخاب شده که دلیل انتخاب لرستان، انارستان سیاب است.

وی ادامه داد: طبق کاوش‌های انجام شده، یک شهر مربوط به دوره ساسانی در ۷ کیلومتری منطقه زیرتنگ سیاب کشف شد که گچ‌بری‌های این شهر دارای نقش انار بود و پیشینه باغداری و تولید انار را به ۱۸۰۰ سال پیش برمی‌گردد.

حسن‌پور تصریح کرد: در کنار این جشنواره، یک روستابازار ایجاد خواهد شد که صنایع دستی هنرمندان منطقه، به معرض فروش قرار داده شده و همچنین از تمام تورهای گردشگری سراسر کشور دعوت شده که طی ۵ روز برگزاری این جشنواره در این منطقه حضور داشته باشند.

کیانی مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان نیز در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: سالانه حدود ۳۰ هزارتن انار از متمرکزترین و بزرگترین باغ انار کشور، یعنی انارستان زیرتنگ سیاب برداشت می‌شود.

وی در جلسه کمیته کشاورزی شهرستان کوهدشت بیان کرد: در سال اخیر، بزرگترین عامل افت تولیدمحصول دمای بالا و خشکی هوا بود. افزایش دما باعث افزایش تنفس و کاهش میزان مواد تولیدی محصول می‌شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان اضافه کرد: در استان ۵۰ هزار هکتار باغ وجود دارد که ۲۴ گونه گیاهی و تقریبا ۳۵۰۰ هکتار باغ مثمر است. بزرگترین و متمرکزترین باغ کشور، باغ انار تنگ سیاب است که حدود ۱۲۰۰ هکتار و تولید سالانه ۳۰ هزار تن دارد.

کیانی تصریح کرد: بخشی از انار تولیدی روانه استان‌های دیگر شده و درصد کمی به‌صورت غیرمنظم به کشورهای عربی خصوصا عراق صادر شده، اما عمده انار تولیدی در کشور مصرف می‌شود. همچنین انارهای درجه سه و آفتاب‌سوخته به کارخانه‌های فرآوری ارسال می‌شود، صنایع تبدیلی بیشتر به‌صورت خانگی بوده و بزرگترین سایت فرآوری کارخانه تولید رب انار سیاب است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی باید صرفه اقتصادی داشته باشد و طبیعی است بخشی از تولیدات خام به خارج استان ارسال شود. حجم تولید استان در برخی محصولات از جمله فلفل دلمه‌ای کم است و به همین دلیل این محصولات با نام استان‌های دیگر صادر می‌شود.

