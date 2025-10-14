خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه قطع گاز درروستای سویسه یک کارون در روز چهارشنبه
کد خبر : 1700068
شرکت گاز استان خوزستان اطلاعیه‌ای مبنی بر قطع گاز در روستای سویسه یک شهرستان کارون صادر کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز خوزستان آمده است:

به اطلاع شهروندان شهرستان کارون می‌رساند، به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستای سویسه یک، در روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکین درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.

 

