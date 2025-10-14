اطلاعیه قطع گاز درروستای سویسه یک کارون در روز چهارشنبه
شرکت گاز استان خوزستان اطلاعیهای مبنی بر قطع گاز در روستای سویسه یک شهرستان کارون صادر کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز خوزستان آمده است:
به اطلاع شهروندان شهرستان کارون میرساند، به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستای سویسه یک، در روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.
از مشترکین درخواست میشود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.